Selecţionerul Mircea Lucescu a spus într-o conferinţă de presă că amicalul cu Republica Moldova încurcă programul naționalei noastre și că partida va fi una dificilă. Aspectul pozitiv e, potrivit selecționerului, că „dăm altor jucători posibilitatea să joace”.

Lucescu crede că duelul cu moldovenii încurcă planurile noastre de pregătire a meciului cu Austria, de duminică, din preliminariile Mondialelor din 2026, unul decisiv în perspectiva calificării la CM 2026.

România întâlnește Moldova într-un amical, pe 9 octombrie, de la ora 21:00, și Austria, la 12 octombrie, ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Mircea Lucescu, înaintea amicalului cu Moldova: „Încurcă foarte tare”

În Grupa H, Bosnia-Herțegovina e pe primul loc, 12 puncte, urmată de Austria, 12 puncte, România, 7 puncte, Cipru, 4 puncte, San Marino, 0 puncte.

„De ajutat nu știu cât mă ajută meciul cu Moldova, poate doar să dăm posibilitatea anumitor jucători să evolueze. Pentru că dacă ne gândim la meciul de duminică, cu jucători care evoluează pe un teren foarte greu, nu poți spune că pot fi recuperați. Deci, încurcă foarte tare. Cei care vor evolua cu Austria eu trebuie să îi las deoparte, pentru a fi proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm de mult. Dacă eu nu le dau posibilitatea să joace în acest meci amical, de ce s-a mai făcut? Ce fac, îi introduc direct în meciul cu Austria? Meciurile oficiale sunt extrem extrem de importante”, a spus Mircea Lucescu.

Cel mai titrat antrenor român a mai declarat: „Niciun meci nu seamănă cu altul. Vă spun eu că va fi un meci foarte greu cu Moldova. Vă spun, eu i-am văzut jucând și cu Italia, puteau să câștige meciul, nu e o echipă chiar așa… Deci, nu putem să intrăm în teren cu ideea că gata câștigăm meciul.

Noi greșim un lucru, tot vorbim despre echipa care a fost la EURO, dar 16 jucători din lotul acela nu vor mai juca. Unii sunt cu accidentări pe o perioadă foarte lungă, alții care au jucat mai puțin din diverse motive. Asta este situația. Și jucăm cu echipe precum Austria, care de șapte ani nu a schimbat lotul, au crescut, au ajuns în campionatul Germaniei și joacă permanent acolo. Trebuie să punem puțin lucrurile la punct, sunt jucători care au lipsit o lungă perioadă, Drăgușin, Moruțan, Racovițan, Olaru, Mihăilă, Screciu, Coman, Cicâldău. Apoi au fost jucători cu accidentări repetate, Bîrligea, Drăguș, Ianis Hagi, Bancu, Șut. Ăsta este lotul. Dacă dintr-un campionat, ai 40 de jucători la dispoziție și din ei se duc 16, e foarte greu”.