Mircea Lucescu, replică pentru contestatari: „Ce am făcut eu în carieră, nu o să facă ei în 2000 de ani”

19 nov. 2025, 04:54, Sport
După meciul cu San Marino, Mircea Lucescu a anunțat că va conduce echipa națională și la barajul de calificare din martie 2026 și le-a răspuns contestatarilor.

Tricolorii au învins San Marino, 7-1, și au încheiat grupa din preliminarii pe locul trei. Vor juca barajul datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Selecționerul a fost criticat pentru prestația naționalei, care a ratat calificarea directă la CM 2026, dar și locul doi din grupa H a preliminariilor, poziție ce ducea la baraj.

„Eu mă duc la tragerea la sorți, până în martie mai vedem. Trebuie să spun o dată stop. Trebuia să iau asupra mea totul, ca să îi lase pe jucători în pace. Eu am ținut prea mult la echipa națională, am fost căpitan doar aici, la nicio altă echipă. Indiferent ce fac ceilalți, obligația mea și responsabilitatea mea este să fiu acolo.

Dar există o limită peste care nu se poate trece. Ce am făcut eu în cariera mea ei nu o să facă în 2000 de ani. Încearcă să găsească ceva, dar nu găsesc nimic, pentru că nu am făcut niciodată nimic, m-am concentrat doar pe fotbal, pe dezvoltarea echipei naționale, și ca jucător și ca antrenor, și acum, la sfârșit de carieră, cu tot sufletul. Dacă pot să ajut, încerc să ajut.

Nu are cine să mă dea afară, mă dau eu singur dacă simt că nu sunt în stare, mă dau eu singur. Dar e un moment delicat din cauza situației care s-a ivit pentru că o mulțime de jucători au lipsit și nu pot să-i aduci înapoi, trebuie să dai posibilitatea competiției. Cine e cel mai bun trebuie să intre. Din păcate nu am jucătorii tineri pe care mi i-aș dori eu să vină la echipa națională”, a spus Mircea Lucescu.

