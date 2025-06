Mircea REDNIC, la prezentarea oficială ca antrenor al echipei Standard Liege: Am promis că mă voi întoarce

Mircea Rednic s-a arătat încântat la prezentarea sa oficială din postura de antrenor al echipei Standard Liege, pentru care a evoluat cinci sezoane și alături de care a câștigat o cupă pe vremea când era jucător.

Pentru Rednic, este al doilea descălecat la Standard, după aventura din sezonul 2012–2013, atunci când a calificat echipa în cupele europene.

„Am promis că mă voi întoarce. Ultima dată când am venit, am obținut rezultate bune și am reușit să formăm o echipă care avea ambiția și dorința de a câștiga meciuri.

Trebuie să rămânem organizați și să ne gândim la spiritul lui Standard. Nu ne putem asuma prea multe riscuri. Sunt un antrenor căruia îi place să joace cu patru fundași și vom încerca să punem cât mai multă presiune pe adversari și să marcăm cât mai multe goluri.

Când am ajuns în 2012, a fost un moment delicat, atât în cadrul lotului, cât și între conducere și suporteri. Obiectivul cu Duchatelet (fostul patron al clubului) era să nu retrogradăm. Nimeni nu credea că pot face mai mult, dar am demonstrat contrariul.

Îmi place să lucrez cu tineri și să le dau o șansă dacă o merită. Campionatul Belgiei înseamnă un fotbal fizic care cere o agresivitate sănătoasă. Încerc să introduc un joc de posesie care ne-a lipsit sezonul trecut”, susține Rednic, potrivit SudInfo.