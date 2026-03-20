Prima pagină » Sport » Mircea Rednic, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. „Puriul” anunță revenirea în fotbalul românesc. „Nu sunt aşa de rău”

Mircea Rednic, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. „Puriul” anunță revenirea în fotbalul românesc. „Nu sunt aşa de rău”

Mircea Rednic a urmărit Dinamo – Universitatea Craiova, 0-1, din tribunele Arenei Naționale. A vorbit despre meci, despre faptul că roș-albii și Rapid au câștigat ultimele lor titluri cu el pe bancă, în 2007, respectiv 2003, și a anunțat că revine în fotbalul românesc.

Rednic e liber de contract din august 2025, după ce a plecat de la Standard Liege, echipă din Belgia, iar apoi a avut trei oferte din Superliga, ultima venind de la Hermannstadt, care l-a instalat pe banca tehnică în cele din urmă pe Dorinel Munteanu.

„Îmi era dor de un meci, n-am mai fost de mult. Mi-aş fi dorit mai mult, mai ales în repriza a doua când aveai un om în plus, să forţezi mai mult pe zonă centrală, că pasele astea laterale cu care v-aţi obişnuit… asta nu e o critică, dar era momentul în care să rişti, ţinând cont că e meci acasă şi ai pierdut şi primul meci. Craiova nu mi s-a părut extraordinară, cu toate că are un lot foarte bun. Era un moment prielnic să câştigăm. E foarte greu, foarte greu, ţinând cont şi de celelalte echipe, cele două din Cluj care merg foarte bine, care au joc consistent. Rapid… bine, una bună, una… ca în Giuleşti”, a spus Mircea Rednic, potrivit orangesport.ro, după meciul Dinamo – Universitatea Craiova, 0-1.

„O să fie greu, dar văd că sunt probleme de lot. Şi eu sunt de acord cu tinerii ăştia, dar prea mulţi tineri. Depinde ce obiectiv şi-au propus anul ăsta, adică să creştem tineri, să-i vindem sau să facem performanţă? Dinamo îşi doreşte performanţă. (n.red. – Dinamo şi Rapid au luat ultima dată titlul cu Mircea Rednic) Stau şi mă gândesc: Dar, pe acolo n-au mai trecut antrenori, jucători?…Cu bugete mari de tot şi tot n-au luat campionatul, Rednic nu e chiar aşa de rău (n.red. – râde). Nu cred că mă aşteaptă ei pe mine, dar…”, a mai spus „Puriul” la finalul partidei de pe Arena Națională dintre elevii lui Filipe Coelho și Dinamo.

Revin cât mai repede, nu din vară, dar cât mai repede. Din Liga 1 am avut trei oferte, ultima a fost de la Sibiu (n.red. – Hermannstadt), dar oricum nu puteam antrena până pe 31 decembrie (n.red. – 2025), dar ne mai gândim – Mircea Rednic

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe