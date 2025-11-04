Prima pagină » Actualitate » Fotbalistul din Liga 1 pe care Gică Craioveanu îl compară cu legendarul Ilie BALACI. Joacă la una dintre forțele campionatului

04 nov. 2025, 11:53, Actualitate
Fotbalistul din Liga 1 pe care Craioveanu îl compară cu legendarul Balaci / Sursa FOTO: prosport.ro

Gică Craioveanu comentează meciurile din Liga 1, iar după ultima etapă gândurile i-au rămas la duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2. „Grande” a descoperit și un fotbalist extrem de interesant, pe care nu s-a ferit să-l compare cu legendarul Ilie Balaci.

Universitatea și Rapid au produs cel mai spectaculos meci al campionatului, o adevărată lecție de fotbal modern, cu multe goluri, faze de poartă și o determinare a jucătorilor specifică starurilor din Premier League.

Cine este „noul Balaci”

Iar dintre aceștia, un nume s-a detașat și l-a impresionat pe Gică Craioveanu. Este vorba de David Matei (19 ani), varianta U21 aleasă de Mirel Rădoi pentru derby-ul cu Rapid.

„Rădoi mi-a adus aminte de Simeone cu comportamentul lui. I-am zis și lui, cred că avea draci pe el. Bine că s-a calmat, că pentru imaginea lui nu era ok. E un domn, un antrenor important.

Dacă te bate Rapid, devine totul un pic mai greu. Marja de eroare mai mică. E vorba și de moral. Dacă pierzi, după cât de bine ai jucat, moralul scade. Nsimba, ca pivot, ce joacă Mirel, mi se pare cel mai potrivit. Poate nu are calitățile lui Al-Hamlawi, dar pe ce stil are Craiova, Nsimba e cel mai bun.

Mi-au plăcut Băsceanu și Matei, care are un tupeu fantastic pentru vârsta lui. A început să-și certe colegii că nu-i dau pase. Îmi place, foarte bun, am mai văzut așa tupeu la Balaci”, a spus Craioveanu în analiza ultimului duel de foc din Liga 1.

Duelul tactic, la înălțime

Pe de altă parte, fostul mare atacant susține că l-a dat pe spate evoluția Universității din prima repriză. Atât de mult i-a plăcut încât a urmărit-o și în reluare, a doua zi.

„Este primul meci în ultimul deceniu care nu am vrut să se mai termine. Prima repriză a fost absolut sublimă, cu un ritm cum vezi numai în campionatele mari. Cu un Aioani foarte bun, dar vezi cum e paradoxul fotbalului, tocmai el greșește la final. Jucătorii importanți trec printr-o perioadă proastă în fața porții. Noi, atacanții, tot timpul am fost jucători de noroc, să avem luciditate în fața porții. Echipa creează. Marchează jucători la care te aștepți mai puțin. Când au perioade proaste atacanții trebuie să vină sprijin din partea celorlalți.

A fost un spectacol. Mi-am pus și azi prima repriză și m-a încântat.

Și eu mă așteptam la mai multe realizări din partea lui Baiaram. A alergat, nu s-a ascuns. E legea numărul 1 pentru un atacant. Nu are finețea din startul sezonului. Îl costă foarte mult să fie inspirat în deciziile pe care le ia. Asta e singura problemă la care trebuie să lucreze el și Rădoi.

Mi-a plăcut cum au știut cei de la Rapid să închidă spațiile. Au făcut un lucru extraordinar și nu cred că e bine dacă dau din casă, au știut să caute spațiile dintre fundașii centrali și laterali, și între fundașii centrali și mijlocași. Ei au făcut-o foarte bine, au avut un Christensen foarte inspirat”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.

