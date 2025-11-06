Prima pagină » Sport » Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”

Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”

06 nov. 2025, 11:15, Sport
Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”

Universitatea Craiova se duelează cu Rapid Viena joi, de la ora 22:00, pe Weststadion, în etapa a treia a Conference League.

Rapid Viena – Universitatea Craiova e în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Austriecii sunt pe locul 35 din 36 din grupa XXL Conference League.

Oltenii au pierdut meciul de debut în această competiție, 0-2 cu Rakow în deplasare, și au remizat acasă în partida cu Noah, 1-1.

Mirel Rădoi avertizează înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”

„Urmează o partidă dificilă, suntem două echipe în căutarea primei victorii. Rapid Viena este un adversar foarte puternic, mult mai dificil decât ce am întâlnit până acum. Este o echipă mult mai dinamică, mai organizată. Au avut și ghinion, au jucat cu Lech și Fiorentina, doi adversari puternici, dar rezultatele au fost exagerate (n.r. – Rapid Viena a fost învinsă cu 4-1 și 3-0). Nu va fi deloc un meci asemănător cu cele două ale noastre de până acum. Rapid Viena are un joc agresiv, vine în propria jumătate indiferent de situația de pe tabelă. Eu am urmărit campionatul Austriei când eram la echipa națională și e o diferență uriașă față de ce e acum. N-aș fi crezut că poate să crească atât și că o echipă din campionatul Austriei, chiar și Rapid Viena, poate să ajungă la nivelul ăsta de intensitate. Mâine seară ne așteaptă un meci extrem de dificil, cu dueluri crâncene. Pe asta se bazează ei pe toate zonele terenului.

Eu nu-mi doresc mereu să ridic presiunea de pe umerii jucătorilor. Îmi place să îi obișnuiesc pe jucătorii mei la antrenamente, pentru a-i obișnui pentru ceea ce urmează la meci. Sunt rare momentele când simt că presiunea și încărcătura sunt prea mari, de obicei îmi place ca jucătorii mei să fie sub presiune. Prezența suporterilor noștri în număr mare mâine seară ne motivează și ne ambiționează ca la final să ieșim de pe teren fără nicio picătură de energie. Toată energia noastră trebuie să o lăsăm pe teren. Să sperăm că mâine seară nu vom mai avea tracul acela resimțit în primele meciuri pentru că ne așteaptă un meci dificil”, a declarat Mirel Rădoi.

Acest format nou al competiției creează dificultăți dacă nu reușești să iei măcar un punct. Pentru noi urmează și un program mai dificil. Dar asta nu înseamnă că noi nu am venit aici ca să câștigăm. În același timp, dacă la final va fi egal, nu voi putea spune că nu sunt mulțumit. Pentru că mai avem meciuri acasă… și dacă am câștiga un meci, cu 5 puncte ești la limită să intri în primele 24 de echipe. Dar asta nu înseamnă că mâine seară noi ne vom da la o parte de la dueluri. Suntem conștienți de ce ne așteaptă, grupul înțelege că trebuie să arate mult mai mult decât a arătat până acum în această competiție – Mirel Rădoi

Mediafax
