Mirel Rădoi a fost sunat de Gigi Becali! Patronul FCSB a intervenit în scandalul cu Mircea Lucescu

28 oct. 2025, 20:49, Sport
Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, a spus că a fost sunat de Gigi Becali, care a intervenit în conflictul dintre antrenorul echipei oltene și selecţionerul Mircea Lucescu.

Mirel Rădoi a criticat atitudinea lui „Il Luce”, după ce acesta l-a sunat pe Gigi Becali și i-a transmis ca în derby-ul dintre formația din Bănie și FCSB speră să învingă roș-albaștrii.

Deranjat de atitudinea selecționerului, Rădoi l-a atacat pe Lucescu într-o conferință de presă, după care a urmat o reacție dură a celui mai titrat antrenor român.

„N-am făcut decât să repet ceea ce dânsul a declarat şi să spun că nu mi se par normale. Nu a fost vorba de domnul Mircea Lucescu, oricine ar fi fost în acea ipostază, a fost o chestiune de principiu. (n.r. – Nu v-a contactat Mircea Lucescu?) Nu. (n.r. – Dar v-a contactat Gigi Becali?) Da. Aceleaşi lucruri i le-am spus, că indiferent cine ar fi fost, dacă noi am fi ieşit şi am fi spus acelaşi lucru, nu ar fi fost normal. A fost o chestiune de principiu.

(n.r. – Vor fi trataţi la fel jucătorii Craiovei? Vor fi mai mulţi, mai puţini la naţională?) Aici nu putem interveni, sunt doar deciziile selecţionerului. După aceea, cum vor fi trataţi, nu cred că pot fi trataţi altfel decât până acum, pentru că nu ar avea logică şi nu ar fi normal ca declaraţiile mele să fie reflectate prin comportamentul altora faţă de jucătorii Craiovei. Nu cred şi nici nu văd o astfel de ipostază. Nici nu m-am gândit la aceste lucruri şi nici nu am cum să mă gândesc că vor fi trataţi altfel de nea Mircea. Sunt sigur că el va încerca să scoată maximul de la ei, şi la antrenamente, şi la meciuri.

Nu am o problemă cu dânsul. Nu văd nicio problemă, putea fi oricare persoană. Nu se schimbă cu nimic părerea mea despre dânsul sau despre echipa naţională. Asta nu înseamnă că, dacă nu mă stimează, eu nu îl stimez sau nu îl respect, ori nu ţin cu naţionala României. La fel, dacă îl voi vedea, îi voi întinde mâna şi îl voi saluta. Dacă dânsul alege altă cale, nu voi avea niciun fel de problemă. Sunt decizii care ţin de partea cealaltă” , a spus Mirel Rădoi, la Orange Sport.

Mediafax
