Universitatea Craiova a învins pe Istanbul Bașakșehir, 2-1, în prima manșă a play-offului Conference League.

Au marcat Alexandru Cicâldău (45+2) și Carlos Mora (61), respectiv Festy Ebosele (87). Manșa secundă la 28 august, la Craiova, iar oltenii ar putea reuși calificarea în faza grupelor Conference League.

Mirel Rădoi a analizat meciul din Turcia și a anunțat că încă nu e decisă calificarea, mai ales că Bașakșehir e un adversar puternic.

Universitatea Craiova, victorie mare cu Bașakșehir. Mirel Rădoi, mesaj clar: „Aș fi un amator dacă aș face-o”

„A fost o partidă foarte dificilă, era și normal pentru că am întâlnit un adversar foarte bun cu jucători de calitate, cu o dinamică foarte bună în momentul posesiei. Dar noi ne-am pregătit bine și cumva am dejucat planul lor. Le-am cedat posesia, dar doar în zonele alese de noi. În același timp știam slăbiciunile lor din departamentul defensiv, așa că le-am pus probleme și ne-a ieșit. Este o victorie meritată din punct de vedere al planului de joc ales și al concentrării la finalizare. Chiar dacă Bașakșehir a avut o posesie mare (n.r. – 70%) nu și-a creat prea multe situații de a marca. Au dus mingea în zonele unde voiam noi și acolo ne-a fost ușor.

Oricât aș încerca să mă bucur, aș fi un amator dacă aș face-o. Pentru că am câștigat doar o primă repriză. Și eu trebuie să mă gândesc că mai avem o repriză, care va fi foarte grea. Sunt sigur că la retur nu va mai fi diferența de posesie de 70-30 pentru ei. Jucăm acasă și trebuie să ne luăm măsuri în apărare foarte bune”, a declarat Mirel Rădoi.

Cu siguranță săptămâna viitoare ne va aștepta un meci mult mai dificil. Vom întâlni o echipă care nu mai are nimic de pierdut, decât poate cel mai valoros lucru pentru fotbalul turc, reputația. Iar când asemenea echipe nu mai au nimic de pierdut devin foarte periculoase. Eu în momentul ăsta chiar nu văd că suntem favoriți la calificare. Așa că nu suntem favoriți. Aș fi primul care ar greși dacă ar crede așa ceva – Mirel Rădoi

