Naționala de fotbal a României pierde trei poziții în clasamentul FIFA după ce nu a reuşit să obţină victoria în ultimele partide jucate

18 sept. 2025, 12:41, Sport
Tricolorii au fost penalizați pentru campania slabă din calificările pentru mondiale și jocurile amicale, astfel că actualmente ocupă poziţia a 51-a în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA).

Primul semnal de alarmă a fost înfrângerea acasă cu 3-0 în fața Canadei, într-un meci amical desfășurat pe Arena Națională în fața a peste 29.000 de suporteri. După acest duș rece a urmat o nouă dezamăgire, 2-2 în deplasare cu Cipru, în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.

În pofida speranțelor date de Mircea Lucescu, care poate deveni cel mai în vârstă tehnician de națională din lume, echipa a performat mediocru. Deși șansele la o calificare s-au redus consistent, România păstrează matematic posibilitatea accederii în etapa următoare.

La vârful clasamentului FIFA, s-au produs mai multe schimbări. Spania, campioana europeană en titre, este noul lider, graţie victoriilor spectaculoase reuşite în deplasare cu Bulgaria (3-0) şi Turcia (6-0). În mod surprinzător, actuala campioana mondială, Argentina, a coborât pe locul al treilea, în timp ce poziţia secundă este ocupată de Franța.

