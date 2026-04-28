Naționala României joacă hochei pe gheață în China! Aici se desfășoară Mondialul Divizia I/B

Echipa națională de seniori este gata pentru debutul la Campionatul Mondial, Divizia I/B. „Tricolorii” se află de trei zile în China, antrenându-se la Shenzhen Universiade Sports Centre, arena cu 18.000 de locuri care găzduiește turneul.

Miercuri, de la ora 11.00, vor întâlni reprezentativa Țărilor de Jos, în primul lor meci din grupă. În continuare, adversarii României vor fi China (30 aprilie, ora 14.30), Spania (2 mai, ora 7.30), Estonia (3 mai, ora 7.30) și Coreea de Sud (5 mai, ora 7.30).

“Sunt foarte încântat să începem meciurile, miercuri! Echipa s-a antrenat și s-a obișnuit cu China. Avem o atmosferă grozavă în jurul echipei și ne dorim să arătăm asta tuturor, pe gheață, în timpul Campionatului Mondial”, a transmis selecționerul Markus Juurikkala.

În grupa de la Shenzhen, România este echipa ce vine din Divizia I/A, iar formația Țărilor de Jos este formația promovată anul trecut din Divizia II/A, în timp ce China, Estonia, Coreea de Sud și Spania au evoluat în 2025 tot la acest nivel.

„A sosit cel mai important moment al sezonului pentru echipa națională de seniori.

Pe parcursul perioadei de pregătire, în stagiile din noiembrie, decembrie și februarie, staff-ul tehnic a avut drept principal obiectiv să cunoască jucătorii cât mai îndeaproape, pentru ca apoi să alcătuiască cel mai puternic lot posibil pentru Campionatul Mondial.

Atmosfera din cadrul echipei este una foarte bună, băieții au așteptat mult acest moment, astfel că pornim încrezători la drum. Nu va fi un turneu ușor, dimpotrivă, ne așteaptă o provocare serioasă! Cu toate acestea, consider că echipa este motivată să dea totul aici, la Shenzhen și avem cu toții speranța că la întoarcerea acasă vom fi revenit în Divizia I/A.

Doresc să mulțumesc suporterilor hocheiului românesc, pentru că sunt mereu alături de echipa națională și sper ca gândurile lor bune să îi motiveze și mai mult pe băieți, iar la final reprezentativa de seniori să le ofere o mare bucurie, printr-un rezultat pe care îl așteptăm cu toții”, a spus și președintele Federației Române de Hochei pe Gheață, Nagy Attila Ferenc.

Lotul deplasat la Shenzhen

  • Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);
  • Fundași: Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni), Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);
  • Atacanți: Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);
  • Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager).

