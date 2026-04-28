Eșecul Rapidului din derby-ul du Dinamo, duminică seara, scor 1-3, a încins spiritele în Giulești. Dinamo nu o mai învinsese pe Rapid de 11 ani în campionat, din 11 aprilie 2015, când se impunea cu 2-0.

Principalii vizați de fanii Rapidului au fost antrenorul Costel Gâlcă și președintele Victor Angelescu.

Victor Angelescu răspunde celor l-au acuzat că e parior: „Data trecută au făcut comparație cu Ceaușescu”

Unul dintre bannerele fanilor l-a vizat, cel mai probabil, pe Victor Angelescu: „Victoraș, pariorul din oraș”.

„Nu avea cui altcuiva să îi fie adresat, că nu mai e niciun Victor în club. Mi-e foarte greu să comentez asemenea aberații, vă dați seama. Să îi întrebați pe ei (n.r. – pe fani).

E o aberație, că pun la pariuri, despre ce putem să vorbim? Data trecută au făcut comparație cu Ceaușescu, așa că poate e mai…

Știe toată lumea de când am intrat în fotbal, nu poate să zică nimeni că aș fi făcut ceva rău. Am ajutat Rapidul de când era în ligile inferioare. Am adus-o unde am adus-o. Dacă nu putem în momentul de față și stagnăm, normal că este vina noastră, inclusiv a conducerii, a mea, a antrenorilor, a jucătorilor.

Astfel de bannere nu își au locul, dar sunt frustrați, e normal. Echipa lor nu câștigă, sunt mulți care pentru asta trăiesc. Nu vreau să comentez”, a spus Angelescu, la Prima Sport.

Rapid trage la locul 4 dar e locul 5

Rapid se află pe locul 5, cu 32 de puncte, după cele șase meciuri în play-off. Locul 4 i-ar asigura prezența la barajul de Conference League. Rapid a înregistrat o victorie, un egal și 3 eșecuri în playoff.

O umilință, o rușine. Pentru că nu poți să lucrezi atâtea luni și să pară că ai uitat fotbalul, că nu știm să stăm în teren. Le-am spus că nu va fi ușor, chiar dacă Dinamo venea după 120 de minute. Au profitat la faze fixe, din asta au marcat. Au ieșit bine pe contraatac. Când au putut să controleze, să aibă posesia, au făcut-o destul de bine. Fără ambiție, atitudine și fără a respecta ce lucrăm e greu

Costel Gâlcă

