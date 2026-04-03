Neașteptat! Un arbitru din Superliga și-a anunțat retragerea în plin sezon și preia un club din Liga 1

Foto: Sportul Sătmărean

FC Argeș începe să-și contureze din timp strategia pentru perioada următoare, luând în calcul scenariul în care Dani Coman ar putea ajunge în fruntea LPF, la alegerile din 2027. Clubul din Pitești a făcut deja o mutare importantă în plan administrativ, reușind să-l atragă pe arbitrul din Superligă Robert Avram.

Arbitrul renunță la carieră și trece în conducere

„Centralul” a decis să se retragă din activitate la doar 37 de ani pentru a face pasul spre o funcție de manager în cadrul clubului alb-violet, potrivit golazo.ro. Decizia i-a fost comunicată șefului CCA, Kyros Vassaras.

Avram a arbitrat în acest sezon un singur meci, însă unul cu impact: Metaloglobus – FCSB 2-1. El a confirmat alegerea făcută și a explicat motivele care au stat la baza acesteia.

„Încrederea foarte mare pe care am primit-o din partea lui Dani Coman și a domnului primar din Pitești m-a convins să fac acest pas. N-am avut nicio legătură cu FC Argeș până acum, absolut niciuna. Dar domnul primar are referințe foarte bune despre mine și mi-a acordat această încredere, iar eu văd acest pas ca pe o etapă în a mă dezvolta”, a declarat Robert Avram, pentru sursa citată.

Parcursul lui Robert Avram în arbitraj

Robert Avram a început arbitrajul în 2006, iar după patru ani a ajuns în Liga a 3-a. Debutul pe prima scenă a fotbalului românesc s-a produs în 2021, la partida Academica Clinceni – Rapid, scor 2-3. Ulterior, a mai condus doar câteva meciuri în Superligă, inclusiv partide ale unor echipe importante precum Dinamo, CFR Cluj sau Rapid. Cea mai recentă apariție a fost una notabilă: victoria surprinzătoare a celor de la Metaloglobus în fața FCSB.

În actualul sezon, a fost delegat și în Cupa României, la meciul Dinamo – Metalul Buzău, încheiat cu scorul de 1-0.

Trecerea în zona de conducere nu este o noutate pentru Avram. Acesta a activat mai mulți ani în cadrul AJF Argeș, unde s-a ocupat de segmentul administrativ-financiar, experiență care ar putea cântări în noul său rol de la FC Argeș.

