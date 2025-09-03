Carlos Alcaraz a câștigat în primele meciuri la US Open fără să piardă vreun set, cu Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech și Jiri Lehecka. Acum se va lupta în semifinale cu Novak Djokovic.

Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la US Open după ce l-a învins pe Taylor Fritz și cu Carlos Alcaraz se va duela vineri. Spaniolul e favorit și specialiștii mizează pe o finală Sinner – Alcaraz. Liderul mondial Jannik Sinner va juca în sferturi la US Open cu Lorenzo Musetti.

Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, meci tare în semifinalele US Open. „A demonstrat că nu este suficient de bun”

Carlos Alcaraz s-a impus contra lui Jiri Lehecka, iar Mats Wilander, expert Eurosport, a afirmat: „Carlos Alcaraz joacă cel mai bun tenis pe care l-am văzut vreodată. Se mișcă incredibil de bine, parcă citește jocul incredibil de bine. Se mișcă repede și pare să aibă mult mai mult timp decât adversarul său. Servește bine și, când face asta, nu mai e loc de odihnă, pentru că face totul atât de bine. Este foarte rapid la fileu, iar loviturile pe care le execută cu forehand-ul sunt uneori incredibile, poate ajunge oriunde cu ele. Trebuie să joci mai rapid decât el pentru a-l învinge, pentru că dacă joci în ritmul lui, nu-l vei învinge pe Carlos Alcaraz.

Mișcările lui sunt nebunești – este foarte rapid și echilibrat și are mâini foarte bune când joacă în colțuri. Zâmbește pe tot parcursul meciurilor. Primul său serviciu este mai bun, ia decizii mai bune, nu mai încearcă lovituri nebunești. Este foarte rapid și, per total, Carlos Alcaraz este un jucător complet”.

„Alcaraz și Sinner au jucat meciuri foarte similare, deoarece amândoi au decis să se concentreze mai mult. Alcaraz m-a impresionat pe tot parcursul turneului, dar Jannik Sinner m-a impresionat ieri împotriva lui Bublik. Amândoi joacă extraordinar și vom avea parte de niște ultime zile uimitoare ale acestui turneu, deoarece toți jucătorii devin din ce în ce mai buni”, a mai declarat acesta.