Liviu Ciobotariu s-a despărțit de Petrolul, anunțul oficial din partea echipei prahovene venind după eșecul cu Dinamo, 0-3, din etapa a 9-a a Superligii.

Marius Șumudică a fost contactat pentru a prelua echipa, dar a refuzat oferta și va antrena în străinătate. Pe lista cu înlocuitori a apărut Dorinel Munteanu, care pare favorit acum să preia banca tehnică a Petrolului.

Mehmet Topal, care a mai pregătit echipa de două ori, în perioadele iulie – decembrie 2024 și martie – mai 2025, e o variantă, dar și Mircea Rednic, liber de contract. A apărut și numele lui Sebastian Tudor pentru a veni la Petrolul.

Oficial. Petrolul s-a despărțit de Liviu Ciobotariu. Cine poate veni ca antrenor, după refuzul lui Șumudică

Petrolul este pe locul 14, după 9 etape, cu 6 puncte, și Dorinel Munteanu, liber de contract după despărțirea de Sepsi, e privit ca antrenorul care poate salva echipa din criză.

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale. Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga. Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare” scrie Petrolul pe pagina de Facebook.

„Sebastian Tudor de la Tg. Mureș e o variantă”

„O să anunțăm zilele următoare. Nu avem pe nimeni 100%. Începem să discutăm și să găsim soluții din acest moment. Băieții trebuie să se trezească, să aibă altă atitudine și să găsească victoria cât mai repede, adică duminică. Avem nevoie. Au fost vehiculate mai multe nume. Topal este mereu binevenit, la fel ca Florin Pârvu și alți antrenori care au mai fost pe la noi și au făcut treabă bună. Suntem în discuții, nu avem niciun antrenor în birouri să semneze…Sebastian Tudor de la Tg. Mureș e o variantă. E petrolist și cred că ar face treabă bună. Mie îmi place foarte mult”, a spus Claudiu Tudor, conducătorul clubului, la Digi Sport.