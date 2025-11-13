Patronul echipei CFR Cluj, în colaps financiar. Vila și hotelul lui Nelu Varga, scoase la licitație pentru 4.000.000 de euro

Proprietarul vicecampioanei CFR Cluj trece prin cea mai dificilă perioadă de până acum, fiind executat silit și forțat să-și vândă un complex de lux din Cluj, evaluat la aproape 4.000.000 de euro. Gigi Becali a povestit cum a încercat să-l ajute pe finanțatorul de la Cluj, însă totul a picat în ultima clipă.

Nelu Varga, patronul CFR Cluj, a intrat în colaps financiar. Zvonurile care circulau în fotbalul românesc sunt confirmate acum și în plan imobiliar, după ce un complex de lux deținut de firma NEVA Construct Invest SRL, în care Varga este implicat, a fost scos la licitație de un executor judecătoresc, scrie Prosport.ro.

Evaluat la aproape 4 milioane de euro, imobilul situat pe strada Cometei din Cluj reprezintă garanția unui împrumut contractat în 2019 și garantat printr-o ipotecă imobiliară. Cum sumele datorate nu au fost achitate, proprietatea a intrat în procedura de executare silită.

Licitația este programată pentru 26 noiembrie, ora 12:00, iar Nelu Varga nu are voie să participe nici direct, nici prin intermediari.

Executorul judecătoresc a scos la licitație un teren intravilan de 4.760 mp, un corp de clădire cu 4 niveluri (225 mp) și un corp de clădire cu 5 niveluri (482 mp).

Complexul funcționa ca ansamblu de lux și includea, potrivit surselor locale, atât o vilă, cât și facilități de tip hotelier, fiind una dintre investițiile importante ale patronului CFR Cluj.

Cum a încercat Becali să-l ajute cu bani pe Varga

Gigi Becali, patronul FCSB a dezvăluit la Fanatik o discuție surprinzătoare avută cu Varga, care încerca să îl vândă pe Louis Munteanu pentru a obține lichidități.

„Neluțu Varga m-a sunat pe mine și a zis: ‘Îi mai dau și eu, din banii mei’. A zis că îi mai dă 100.000 și el. Să îi dau lui 4,4 milioane și să îi dau 100.000 lui Munteanu la semnătură. Adică renunța și el la 100.000. De unde … că nu a vrut jucătorul”, a declarat Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a continuat explicând că jucătorul cerea un salariu mai mare: „Cum ar veni, îi dădeam 500.000 lui la semnătură… dar pe el nu-l interesa, voia 60.000 bani curați.”