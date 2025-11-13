Prima pagină » Sport » Patronul echipei CFR Cluj, în colaps financiar. Vila și hotelul lui Nelu Varga, scoase la licitație pentru 4.000.000 de euro

Patronul echipei CFR Cluj, în colaps financiar. Vila și hotelul lui Nelu Varga, scoase la licitație pentru 4.000.000 de euro

Mihai Tănase
13 nov. 2025, 08:46, Sport
Patronul echipei CFR Cluj, în colaps financiar. Vila și hotelul lui Nelu Varga, scoase la licitație pentru 4.000.000 de euro
Foto: Facebook

Proprietarul vicecampioanei CFR Cluj trece prin cea mai dificilă perioadă de până acum, fiind executat silit și forțat să-și vândă un complex de lux din Cluj, evaluat la aproape 4.000.000 de euro.  Gigi Becali a povestit cum a încercat să-l ajute pe finanțatorul de la Cluj, însă totul a picat în ultima clipă.

Nelu Varga, patronul CFR Cluj, a intrat în colaps financiar. Zvonurile care circulau în fotbalul românesc sunt confirmate acum și în plan imobiliar, după ce un complex de lux deținut de firma NEVA Construct Invest SRL, în care Varga este implicat, a fost scos la licitație de un executor judecătoresc, scrie Prosport.ro.

Evaluat la aproape 4 milioane de euro, imobilul situat pe strada Cometei din Cluj reprezintă garanția unui împrumut contractat în 2019 și garantat printr-o ipotecă imobiliară. Cum sumele datorate nu au fost achitate, proprietatea a intrat în procedura de executare silită.

Licitația este programată pentru 26 noiembrie, ora 12:00, iar Nelu Varga nu are voie să participe nici direct, nici prin intermediari.

Executorul judecătoresc a scos la licitație un teren intravilan de 4.760 mp, un corp de clădire cu 4 niveluri (225 mp) și un corp de clădire cu 5 niveluri (482 mp).

Complexul funcționa ca ansamblu de lux și includea, potrivit surselor locale, atât o vilă, cât și facilități de tip hotelier, fiind una dintre investițiile importante ale patronului CFR Cluj.

Cum a încercat Becali să-l ajute cu bani pe Varga

Gigi Becali, patronul FCSB a dezvăluit la Fanatik o discuție surprinzătoare avută cu Varga, care încerca să îl vândă pe Louis Munteanu pentru a obține lichidități.

„Neluțu Varga m-a sunat pe mine și a zis: ‘Îi mai dau și eu, din banii mei’. A zis că îi mai dă 100.000 și el. Să îi dau lui 4,4 milioane și să îi dau 100.000 lui Munteanu la semnătură. Adică renunța și el la 100.000. De unde … că nu a vrut jucătorul”, a declarat Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a continuat explicând că jucătorul cerea un salariu mai mare: „Cum ar veni, îi dădeam 500.000 lui la semnătură… dar pe el nu-l interesa, voia 60.000 bani curați.”

Mediafax
Scriitorul franco-algerian Boualem Sansal a fost grațiat și urmează să fie eliberat din închisoare
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Dezvăluirile explozive ale lui Michael Wolff: Epstein și Trump, doi oameni legați de aceleași umbre
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul James Webb în atmosfera unei planete pitice îndepărtate?
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Acesta a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan
09:55
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Acesta a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan
VIDEO ACCIDENT cumplit în Peru. 37 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut 200 de metri într-o prăpastie
09:43
ACCIDENT cumplit în Peru. 37 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut 200 de metri într-o prăpastie
ECONOMIE BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE
09:05
BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Majoritatea statelor europene au o conducere care reprezintă 10-15% din populație”
09:00
Dan Dungaciu: „Majoritatea statelor europene au o conducere care reprezintă 10-15% din populație”