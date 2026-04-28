Povestea meciului în care Victor Hănescu l-a învins, fără antrenor, pe Rafael Nadal. Partida nu e trecută în statistici
Victor Hănescu l-a învins pe Rafael Nadal în calificările ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, în 2004, iar Firicel Tomai a rememorat ce s-a întâmplat în acel meci, în care românul s-a calificat la turneu.

Firicel Tomai, antrenorul de atunci al lui Victor Hănescu, a detaliat despre victoria în fața unuia dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului, ce și-a încheiat cariera cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares.

Interesant e că meciul nu apare în statistici pentru că a avut loc în calificări, dar ATP notează celelalte patru întâlniri, Nadal câștigând de fiecare dată.

„(n.red. – cel mai bun meci al lui Hănescu) Cu Rafael Nadal, la Paris, când l-a și învins, pe hard. Eu, la acel meci, nu am fost, am avut examen la kinetoterapie. L-a bătut pe Nadal fără mine și mă bucură. La un moment dat, după ce Victor s-a maturizat, eram acasă, făceam studiile în kinetoterapie, terminasem ANEFS și aveam mai multe de făcut. Îl trimiteam pe Victor la turnee, din când în când, singur sau cu prietena. Îl ajuta să conștientizeze, să se maturizeze. Când ești cu antrenor la turneu, antrenorul se ocupă de terenuri, de toate mărunțișurile, iar jucătorul se poate concentra doar la joc. În absența antrenorului, observi cât de multe lucruri mai sunt de făcut, iar, atunci, apreciezi altfel liniștea pe care o ai cu antrenor. Victor și la Gstaad a câștigat fără mine” a spus Firicel Tomai, la sport.ro.

Despre meciul cu Nadal, scor 5-7, 6-3, 7-6 (3), Hănescu declara în AS: „Auzisem de el, era undeva pe locul 60, dar nu promitea atât de mult. Nu cred că și-a imaginat nimeni că o să domine tenisul mondial atât de mult”.

Hănescu are acum academia sa, sprijinită și de Aqua Carpatica, iar elevii săi au avut și recent rezultate importante. Cezar Cretu s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Challenger de la Roma, după ce l-a învins pe Pierre Hugues Herbert, fost loc 36 mondial, iar la Campionatele Naționale Individuale U18, Ștefan Petre a devenit vicecampion național la simplu și dublu.

