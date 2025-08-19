Presa scoțiană e uluită de comportamentul lui Gigi Becali. Ce a apărut înainte de Aberdeen – FCSB

Presa scoțiană a notat despre comportamentul lui Gigi Becali. Jurnaliștii sunt uluiți de maniera acestuia de a conduce clubul și au scris despre Darius Olaru, liderul echipei ce a fost schimbat la pauza meciului cu Rapid de către patronul echipei roș-albastre.

FCSB va juca în Scoţia în turul cu Aberdeen. Meciul pentru calificarea în grupa principală a Europa League se va juca joi, de la ora 21:45.

Pentru această partidă Risto Radunovic şi Adrian Şut sunt incerți din cauza unor probleme medicale.

Presa scoțiană scrie despre Gigi Becali. Ce a apărut înainte de Aberdeen – FCSB

„Patronul echipei Steaua București (n.r. FCSB), Gigi Becali, a lansat un atac incredibil asupra propriului căpitan, după ce a ordonat schimbarea acestuia la pauză în derby-ul lor dinaintea deplasării la Aberdeen din această săptămână. Proprietarul și președintele echipei, Becali – fostul politician care a fost închis timp de trei ani după un scandal de corupție acum 12 ani – nu își ascunde politica de a alege personal echipa și de a face schimbări” scrie presa scoțiană.

După meciul cu Rapid, Gigi Becali spunea despre Olaru: „Nu a contat. A pierdut toate duelurile. Dacă pierzi toate duelurile, nu poți să joci. E mai bine să joace în repriza a doua, ca să-și revină. A pierdut toate duelurile, a mai pierdut și o minge pe acolo… ați văzut că mijlocul terenului nu era al nostru. Olaru nu a contat nici in apărare, nici în atac. D-aia a fost schimbat”.

Dar, la o zi distanță a revenit și a spus: „Olaru trebuie să joace număr 10 și să facă tot jocul. Tănase e tot număr 10, dar Tănase are o anumită indolență, nu e războinic. Așa că ai nevoie de un jucător acolo care să facă diferența cu goluri, pase de gol, așa cum a fost Olaru. Și așa cred că va fi din nou. El va juca împotriva lui Aberdeen. Trebuie să-l forțăm să-și revină pentru că e un jucător esențial în echipa asta”.

