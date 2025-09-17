Petrolul Ploiești caută un antrenor după despărțirea de Liviu Ciobotariu, survenită în urmă cu 48 de ore.

Unul dintre numele vehiculate este Cristiano Bergodi, dar surse Gândul susțin că s-a mai luat legătura cu Marius Croitoru (liber de contract) și Sebi Tudor (ASA Târgu Mureș).

Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! Ce variante mai au în vizor prahovenii

Numit în funcţia de antrenor principal al echipei în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediţiei curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele aşteptate, anunţă clubul ploieştean.

Italianul Cristiano Bergodi confirmă primele tatonări cu oficialii prahoveni.

Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci eșecuri, trei remize şi o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziţia a 14-a în Superliga.

„Petrolul nu e doar un club de tradiție, are și o echipă bună acum, trebuie să văd de ce este acolo jos, de ce are probleme. Cunosc fotbalul românesc, asta da, doar că dacă nu mai ești în fenomen, nu mai ai toate datele. Trebuie să analizez, nu se poate totul dintr-o dată

Ușa e deschisă! Probabil, e clar, clubul are și alte oferte, le analizează, este normal, sunt conștient de acest detaliu. Eu m-aș întoarce cu plăcere în fotbalul românesc, știi foarte bine simpatia mea pentru România și ceea ce am făcut, dar nu pot reveni în orice condiții”, a declarat Bergodi pentru Gsp.

Cine pregătește acum „lupii”

Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă.

Până la găsirea unui nou tehnician, ședințele de pregătire vor fi conduce de cuplul Bebe Bărbulescu – Valentin Bădoi. Cei doi sunt antrenorii de la Petrolul II, echipa secundă a clubului, care activează în liga a treia.