Prima victorie pentru Filipe Coelho la Craiova! Programul complet al etapei 17 din Superliga

Universitatea Craiova a învins vineri seara, în deplasare, la debutul noului antrenor, Filipe Coelho, formaţia FC Argeş, scor 2-1, în etapa a 17-a din Superligă.
Pentru gazde a marcat Ricardo Matos (minutul 38), în timp ce pentru olteni au marcat Ștefan Baiaram (33) și Monday Etim (43).
FC Argeș are o singur punct obținut în ultimele trei meciuri de acasă. Echipa antrenată de Bogdan Andone a câștigat doar un meci din ultimele șase (două egaluri, trei eșecuri).
Universitatea a câștigat după patru deplasări în care a obținut doar două puncte.
„A fost bine, în special pentru că jucătorii au jucat foarte bine. Am fost în fața unui adversar care a fost puternic la fazele fixe.
Nu am început bine, dar după 20 de minute am controlat meciul. Ne-am creat câteva ocazii, controlam mai mult defensiv. Ei am avut mai multe cornere, dar noi am avut ocaziile mai importante.
Cred că este o victorie corectă, am luat 3 puncte, sunt fericit pentru fani și pentru jucători”, a spus Filipe Coelho, la Digi Sport.
Am căutat acest echilibru prin venirea lui Coelho, nu avem nevoie de fluctuații. Ne dorim constanță, asta ne trebuie
Mihai Rotaru, finanțator Universitatea Craiova
Ora 15.00 UTA Arad – Universitatea Cluj
Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti
Ora 17.30 Oţelul Galaţi – Farul Constanţa
Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FC Rapid
Ora 17.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Botoşani – Dinamo Bucureşti