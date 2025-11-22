Universitatea Craiova a învins vineri seara, în deplasare, la debutul noului antrenor, Filipe Coelho, formaţia FC Argeş, scor 2-1, în etapa a 17-a din Superligă.

Pentru gazde a marcat Ricardo Matos (minutul 38), în timp ce pentru olteni au marcat Ștefan Baiaram (33) și Monday Etim (43).

Prima victorie pentru Filipe Coelho la Craiova! Programul complet al etapei 17 din Superliga

FC Argeș are o singur punct obținut în ultimele trei meciuri de acasă. Echipa antrenată de Bogdan Andone a câștigat doar un meci din ultimele șase (două egaluri, trei eșecuri).

Universitatea a câștigat după patru deplasări în care a obținut doar două puncte.

„A fost bine, în special pentru că jucătorii au jucat foarte bine. Am fost în fața unui adversar care a fost puternic la fazele fixe.

Nu am început bine, dar după 20 de minute am controlat meciul. Ne-am creat câteva ocazii, controlam mai mult defensiv. Ei am avut mai multe cornere, dar noi am avut ocaziile mai importante.

Cred că este o victorie corectă, am luat 3 puncte, sunt fericit pentru fani și pentru jucători”, a spus Filipe Coelho, la Digi Sport.

Am căutat acest echilibru prin venirea lui Coelho, nu avem nevoie de fluctuații. Ne dorim constanță, asta ne trebuie

Mihai Rotaru, finanțator Universitatea Craiova

Cum au arătat cele două echipe

FC ARGEŞ: Straton – Borţa (Garutti 90), M. Tudose (R. Moldoveanu 82), Sadriu, Briceag – D. Oancea (Y. Pîrvu 46), R. Popescu (Raţă 46), Rober Sierra, Bettaieb (Blagaic 87) – Caio Martins, Ricardo Matos. Antrenor: Bogdan Andone

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Mogoş, Ad. Rus, Romanchuk, N. Bancu – T. Băluţă, Mekvabishvili (Badelj 90) – Etim (Samuel Teles 61), D. Matei (Băsceanu 85), Baiaram – Al Hamlawi (Al. Creţu 85). Antrenor: Filipe Coelho

Ce meciuri se joacă în etapa 17?

Sâmbătă, 22 noiembrie

Ora 15.00 UTA Arad – Universitatea Cluj

Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti

Duminică, 23 noiembrie

Ora 17.30 Oţelul Galaţi – Farul Constanţa

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FC Rapid

Luni, 24 noiembrie

Ora 17.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Botoşani – Dinamo Bucureşti