Rapid întâlnește formația Universitatea Cluj, vineri, de la ora 21:00, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a Superligii.

Omar El Sawy, transferat din Giulești pe Someș, ar putea fi folosit de Ioan Ovidiu Sabău și pentru respectarea regulii U21.

Primul meci al etapei din Superliga se joacă la Cluj! Ce spune Onea despre invincibilitatea Rapidului

Fundașul Răzvan Onea este optimist că Rapid va rămâne cu cifra 0 în dreptul eșecurilor și după acest meci.

„Pauza nu știu dacă ne-a priit, pentru că eram într-o formă foarte bună. Dar ne-am pregătit foarte bine și seria noastră va continua cu o victorie la Cluj. Partidele din deplasare trebuie tratate precum cele de acasă. Trebuie să controlăm jocul și să ne impunem stilul.

Deocamdată avem o serie bună și în deplasare, unde nu am pierdut. Noi încercăm să menținem un tempo constant pe parcursul întregii partide, dacă reușim să înscriem la început atunci e cu atât mai bine. De fapt, noi nu am pierdut niciun meci. Sper ca seria noastră fără înfrângere să continue cât mai mult.

Îmi e dor de meciurile oficiale. Eu am apucat să joc puțin în amicalul cu Voluntari, dar abia aștept meciul de mâine seară. Nu a fost ușor pentru mine pentru că după ce am început bine campionatul a venit accidentarea și am stat o lună departe de teren.

Dar eu sper ca mâine să fiu în cea mai bună formă. Îmi pare rău pentru Andrei Borza (n.r. – accidentat la echipa națională), era într-un moment bun. Îi doresc să se recupereze după accidentare cât mai repede pentru că știu din propria experiență ce înseamnă să nu joci”, a declarat Răzvan Onea la conferința de presă.

Când se joacă toate meciurile?

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 16.00 UTA Arad – FC Argeş

Ora 21.30 Universitatea Craiova – Farul Constanţa

Duminică, 14 septembrie

Ora 15.45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani

Ora 18.00 Metaloglobus Bucureşti – CFR 1907 Cluj

Ora 21.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Luni, 15 septembrie

Ora 18.00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia

Ora 21.00 Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti