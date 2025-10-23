Iuliu Mureșan a anunțat că obiectivul celor de la CFR Cluj e calificarea într-o cupă europeană, nu titlul în Superliga.

Președintele CFR-ului, revenit în funcție după 7 ani, a explicat care e situația la clubul aflat pe locul 11, 13 puncte, în campionatul intern. Iuliu Mureșan a venit în locul lui Cristi Balaj la CFR Cluj.

Conducătorul echipei ardelene a spus că formația din Gruia are probleme financiare, dar nu există pericolul intrării în insolvență, iar vânzarea lui Louis Munteanu ar fi o „gură de oxigen”.

Probleme financiare pentru CFR Cluj

„Având probleme financiare, vânzarea lui Louis Munteanu ar fi o mare gură de oxigen, dacă ar fi și o sumă cât mai mare. Dar și dacă nu se realizează, noi tot ne descurcăm. Am văzut că se vorbește de insolvență la noi, dar nu, nu se pune problema aceasta la club. Avem datorii, dar știm să le gestionăm. Jucătorii au doar un salariu restant. La centrul de copii și juniori salariile sunt la zi, la administrație sunt la zi, deci nu e dezastruoasă situația cum se vorbește. Există niște litigii deschise la FIFA împotriva noastră, dar noi sperăm ca zilele următoare să mai intre niște bani și să le rezolvăm. Nu e situația așa de neagră cum spun unii și alții” a spus Iuliu Mureșan.