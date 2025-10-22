CFR Cluj și antrenorul Andrea Mandorlini s-au despărțit oficial. Echipa va fi pregătită acum de secunzii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, dar ardelenii negociază revenirea lui Dan Petrescu.

Mandorlini a preluat CFR Cluj în august, fiind la al treilea mandat la echipa din Gruia, după perioadele noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024.

Italianul a fost demis după rezultatele slabe, ultimul meci al său la CFR fiind cu Petrolul, 0-1, în Superliga. După partidă, acesta spunea: „Aceștia sunt jucătorii din vestiar, putem schimba toți antrenorii, jucătorii rămân, ei sunt sufletul echipei. Sunt foarte supărat, am mare încredere în această echipă. Am încercat, am vrut să facem totul. Cine a intrat a dat puțin. Împreună cu președintele, cu patronul, trebuie să avem o discuție. Trebuie să se întâmple ceva. (Vă gândiți la schimbarea dumneavoastră de pe banca tehnică?) Nu. Am mare încredere în munca noastră, am fost și eu jucător. Trebuie să îți dai inima și sufletul. Se pare că anumiți jucători și-au lăsat inima acasă. Trebuie să o regăsim, să o aducem pe teren. Putem schimba toți antrenorii din lume, fără spirit nu reușești”.

CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini. Revine Dan Petrescu

Despărțirea de Mandorlini survine după ce vicecampioana a fost învinsă de Petrolul cu 1-0, luni seara, la Ploiești. Antrenorul italian l-a înlocuit pe Dan Petrescu, care a demisionat după ce formația din Gruia a pierdut cu 2-7, cu Haecken, în prima manșă a play-off-ului Conference League.

„Da, e adevărat. În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”, a declarat patronul de la CFR Cluj, Nelu Varga, la Antena Sport.

Dan Petrescu a mai antrenat la CFR Cluj în perioadele iunie 2017 – iunie 2018, martie 2019 – noiembrie 2020, august 2021 – iunie 2023 și aprilie 2024 – august 2025. În carieră a pregătit echipe ca ASA Târgu Mureș, Jiangsu Suning, Kuban Krasnodar, Al-Nasr, CFR Cluj, Guangzhou, Kayserispor și Jeonbuk.