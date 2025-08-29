Campionatul Național de Viteză în Coastă își consumă în acest weekend o nouă etapă spectaculoasă la Mediaș, acolo unde piloții se vor înfrunta pe traseul de pe Hula Baznei.

Printre protagoniștii așteptați la start se află timișoreanul Radu Benea, unul dintre candidații serioși la titlul național de la turisme, care vine hotărât să adune puncte prețioase în duelul pentru supremație.

Radu Benea continuă lupta pentru titlu la Mediaș. Fiul său, Nicolas, lider la juniori

Pentru Radu, cursa de la Mediaș reprezintă o nouă oportunitate de a-și consolida poziția în clasament și de a rămâne în lupta directă pentru titlu. Experiența și constanța sa îl recomandă drept unul dintre favoriții etapei, însă traseul tehnic promite să pună la încercare toți concurenții. Anul trecut, la Mediaș, Benea obținea prima sa victorie în topul general al turismelor în campionat.

Pe un Ferrari 488 Challenge, timișoreanul de la Canova Racing se află pe locul 2 în clasamentul general al turismelor, cu 88 de puncte, la numai 7 în urma liderului Costel Cășuneanu cu 3 etape rămase până la final.

Pe lângă Radu, familia Benea mai are un motiv de mândrie. Nicolas Benea, fiul său, este lider la categoria juniori și la clasa 6B înaintea etapei de la Mediaș. Cu un parcurs excelent în acest sezon, tânărul pilot are șansa de a face un pas decisiv către câștigarea titlului, dacă reușește o nouă evoluție solidă.

„Este o etapă importantă pentru amândoi. Eu îmi continui lupta pentru titlu, iar Nicolas poate să-și securizeze poziția în fruntea clasamentului. Ne dorim să fim cât mai sus la final și să oferim publicului un spectacol frumos”, a declarat Radu Benea înainte de cursă.

Astfel, Cupa Mediașului nu aduce doar rivalități între piloții consacrați, ci și o poveste de familie, în care tatăl și fiul împart aceeași pasiune și aceeași ambiție de a câștiga. Sâmbătă au loc antrenamentele oficiale, iar duminică de la ora 13:45 sunt programate cele două manșe de concurs.

Lupta din topul super rally, relansată de Sorin Huțanu la Timișoara