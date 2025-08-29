Prima pagină » Sport » Radu Benea continuă lupta pentru TITLU la Mediaș. Fiul său, Nicolas, lider la juniori

Radu Benea continuă lupta pentru TITLU la Mediaș. Fiul său, Nicolas, lider la juniori

29 aug. 2025, 18:21, Sport
Radu Benea continuă lupta pentru TITLU la Mediaș. Fiul său, Nicolas, lider la juniori

Campionatul Național de Viteză în Coastă își consumă în acest weekend o nouă etapă spectaculoasă la Mediaș, acolo unde piloții se vor înfrunta pe traseul de pe Hula Baznei.

Printre protagoniștii așteptați la start se află timișoreanul Radu Benea, unul dintre candidații serioși la titlul național de la turisme, care vine hotărât să adune puncte prețioase în duelul pentru supremație.

Radu Benea continuă lupta pentru titlu la Mediaș. Fiul său, Nicolas, lider la juniori

Pentru Radu, cursa de la Mediaș reprezintă o nouă oportunitate de a-și consolida poziția în clasament și de a rămâne în lupta directă pentru titlu. Experiența și constanța sa îl recomandă drept unul dintre favoriții etapei, însă traseul tehnic promite să pună la încercare toți concurenții. Anul trecut, la Mediaș, Benea obținea prima sa victorie în topul general al turismelor în campionat.

Pe un Ferrari 488 Challenge, timișoreanul de la Canova Racing se află pe locul 2 în clasamentul general al turismelor, cu 88 de puncte, la numai 7 în urma liderului Costel Cășuneanu cu 3 etape rămase până la final.

Pe lângă Radu, familia Benea mai are un motiv de mândrie. Nicolas Benea, fiul său, este lider la categoria juniori și la clasa 6B înaintea etapei de la Mediaș. Cu un parcurs excelent în acest sezon, tânărul pilot are șansa de a face un pas decisiv către câștigarea titlului, dacă reușește o nouă evoluție solidă.

„Este o etapă importantă pentru amândoi. Eu îmi continui lupta pentru titlu, iar Nicolas poate să-și securizeze poziția în fruntea clasamentului. Ne dorim să fim cât mai sus la final și să oferim publicului un spectacol frumos”, a declarat Radu Benea înainte de cursă.

Astfel, Cupa Mediașului nu aduce doar rivalități între piloții consacrați, ci și o poveste de familie, în care tatăl și fiul împart aceeași pasiune și aceeași ambiție de a câștiga. Sâmbătă au loc antrenamentele oficiale, iar duminică de la ora 13:45 sunt programate cele două manșe de concurs.

Lupta din topul super rally, relansată de Sorin Huțanu la Timișoara

Citește și

SPORT Ce adversare are FCSB în grupa Europa League. Câte puncte estimează Gigi Becali și care e rețeta financiară
18:00
Ce adversare are FCSB în grupa Europa League. Câte puncte estimează Gigi Becali și care e rețeta financiară
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Tunari – F.C. Voluntari, sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 11.00
17:14
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Tunari – F.C. Voluntari, sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 11.00
SPORT Ce lot a CONVOCAT Mircea Lucescu pentru meciurile naționalei cu Canada și Cipru din septembrie
13:15
Ce lot a CONVOCAT Mircea Lucescu pentru meciurile naționalei cu Canada și Cipru din septembrie
SPORT Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
12:21
Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
SPORT Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj
09:00
Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj
SPORT FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali
08:37
FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali
Mediafax
Vacanțele pe litoral se ieftinesc! Cât costă acum o noapte de cazare în Mamaia, la un hotel de 3 stele
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
Demisie de răsunet în televiziunea din România. A rupt contractul după 14 ani: S-a terminat! Evoluez
Evz.ro
De ce a divorțat Andi Moisescu de Olivia Steer, de fapt
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Asteroizii Bennu și Ryugu ar putea proveni din aceeași lume distrusă