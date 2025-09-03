Prima pagină » Actualitate » Fanii RAPIDULUI primesc vestea pe care au așteptat-o toată vara. Victor Angelescu: „Vrem un jucător, cu care sperăm să rezolvăm în această săptămână”

03 sept. 2025, 10:11, Actualitate
Rapid traversează unul dintre cele mai bune începuturi de sezon din ultimii ani. După opt etape, echipa antrenată de Costel Gâlcă este neînvinsă și ocupă locul secund în Superligă, cu 18 puncte.

După același număr de meciuri, giuleștenii au acumulat de două ori mai multe puncte față de aceeași perioadă a campionatului trecut.

Angelescu: „Mă așteptam să începem bine”

Victor Angelescu, acționar minoritar al clubului Rapid, a explicat motivele pentru care formația „feroviară” arată atât de bine.

„Mă așteptam să începem bine, să avem un sezon bun. Am crezut de la început că, dacă mergem pe continuitate, vom avea rezultate bune. Am avut încredere în lotul de jucători. Sezonul trecut a fost o problemă de omogenitate. Nu au avut timp să se integreze. Anul ăsta nu am vândut și am adus puțini jucători. Aș fi semnat cu două mâini să avem 18 puncte după primele 8 etape. Normal că mă bucur”, a precizat Angelescu la Prima Sport.

În sezonul precedent, Rapid adunase doar nouă puncte în primele opt etape, iar schimbările dese din lot și tensiunile din jurul echipei au cântărit greu în parcursul echipei. Acum, stabilitatea adusă de conducerea clubului și atmosfera bună din vestiar par să fie cheia succesului.

Pe de altă parte, Angelescu a recunoscut că negocierile pentru un nou transfer sunt destul avansate. Este vestea pe care fanii Rapidului au așteptat-o toată vara – aducerea unui fotbalist care să facă diferența pe teren. Deocamdată, nu se cunosc detalii despre jucător, dar oficialii clubului au recunoscut că echipa are nevoie de un mijlocaș de creație și de un atacant percutant.

„Am avut o discuție cu domnul Șucu înainte să vină Gâlcă. Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun. Știam dinainte, chiar și din discuțiile purtate cu Marius Șumudică, că avem jucători buni. Eu am spus faptul că problema la noi era că nu aveam liniște. Tot timpul se întâmpla ceva. Noi tot timpul am crezut că am avut jucători buni. Ne-am axat pe a crea un grup la Rapid. Nu reușești fără un grup. Am negociat asta și cu Costel Gâlcă. Știa majoritatea jucătorilor.

Mai avem un jucător cu care sperăm să rezolvăm în această săptămână”, a mai spus Victor Angelescu.

În altă ordine de idei, deși Rapid are un avans consistent față de principalele rivale, Angelescu nu le exclude din lupta la vârf pe CFR Cluj și FCSB.

„Noi, anul trecut, nu ne-am bătut la titlu, dar tot am ajuns în play-off. Nu am niciun dubiu că CFR și FCSB vor intra în play-off și vor avea un cuvânt greu de spus la titlu. E clar că avem un avans noi și Craiova. Eu cred că și Dinamo poate să fie. U Cluj, clar! Pot să fie și surprize. Farul a luat de două ori titlul”, a conchis Angelescu.

