Rapidiștii au atacat arbitrajul, după remiza cu U Cluj. „E penalty oriunde pe acest pământ. O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa”

Prima pagină » Sport » Rapidiștii au atacat arbitrajul, după remiza cu U Cluj. „E penalty. O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa”

13 sept. 2025, 09:21, Sport
U Cluj a terminat la egalitate cu Rapid, 0-0, vineri seara, pe Cluj Arena, în etapa a 9-a a Superligii, dar oaspeții susțin că nu au primit un penalty.

În minutul 88, Antoine Baroan a fost faultat de Cisse și cei de la Rapid au primit o lovitură liberă de la marginea careului. Christensen a șutat la colțul lung și mingea a fost respinsă de Artean cu mâna.

„Centralul” Florin Andrei nu a dictat penalty, iar acționarul Rapidului Victor Angelescu a tunat la adresa arbitrajului.

„Deloc, nu am cum să fiu mulțumit, cred că am avut ocaziile mult mai mari, două ocazii mari de tot. M-am uitat pe toate imaginile și e penalty cât casa, cât casa, mare, mare, e penalty oriunde pe acest pământ, oriunde. E henț clar, avem filmările, și din spate, și din laterală, mâna e desprinsă, nu se uită nimeni. Bătaie de joc la Cluj, la meciul de data trecut la fel.

O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa. E al 7-lea penalty în 9 etape pe care nu îl primim. Poate nu suntem doriți, sunt total dezamăgit.

Am dat un mesaj mai sus la federație, către ligă. Nu se poate să nu avem un penalty în 9 etape. Degeaba suntem pe locul 2, trebuia să fim pe locul 1. Cu Botoșani henț clar, aici henț clar. Vă trimit filmarea, nu e penalty clar, e clar 100%, nu am niciun dubiu, vă trimit filmarea din spatele porții, e clar.

Faza respectivă e grea (n.r. cea din care a rezultat lovitura liberă), de asta nu vreau să zic. Nu știu dacă a dat la ținere sau la contactul din afară. Nu e o chestiune clară, încerc să fiu mai rezervat, și acolo se putea da penalty, dar dincolo e foarte clară faza de henț.

Meci echilibrat, cred, în care, așa cum am zis, am avut ocaziile mai mari. Un meci echilibrat între două echipe de play-off, care mergea spre un egal fără fazele respective. Noi am avut ocaziile mai mari, îmi pare rău că nu am câștigat.

Azi, 51%, am fi meritat victoria, dar e un rezultat bun, rămânem neînvinși, încercăm să ne batem pentru primele locuri. Maxim putem să mergem în cupele europene, la mai mult nu o să fim lăsați, cred. Borza va sta 4-5 săptămâni”, a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.

Mediafax
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” revine cu un nou sezon! Primul invitat: ministrul Culturii András Demeter
09:05
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” revine cu un nou sezon! Primul invitat: ministrul Culturii András Demeter
FINANCIAR Agenția MOODY’S: România rămâne printre ţările recomandate pentru investiţii, dar cu perspectivă negativă
08:57
Agenția MOODY’S: România rămâne printre ţările recomandate pentru investiţii, dar cu perspectivă negativă
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza”
08:14
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
08:00
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Donald Trump, mesaj cu subînțeles pentru Vladimir Putin: „Răbdarea mea se epuizează rapid”
07:38
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Donald Trump, mesaj cu subînțeles pentru Vladimir Putin: „Răbdarea mea se epuizează rapid”