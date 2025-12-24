De fiecare dată când vorbește despre perioada copilăriei, mai ales a sărbătorilor de iarnă, lui Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației Române de Lupte i se umezesc ochii de emoție.

Răzvan Pîrcălabu a fost ales la începutul lui 2025, în unanimitate pentru un nou mandat, al patrulea, în funcția de președinte al Federației Române de Lupte, în cadrul Adunării Generale Ordinare și de Alegeri care a avut loc la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Răzvan Pîrcălabu și-a adus aminte cu emoție de sărbătorile de iarnă petrecute în copilărie: „Se umplea ulița satului de copii”

De asemenea, ocupă de asemenea funcția de vicepreședinte în Consiliul European al Federației Internaționale de Lupte și este membru în Biroul UWW din 2022.

„Pentru mine copilăria la țară, la bunici, în comuna Daia, a fost cea mai frumoasă. Mai ales când venea Ajunul Crăciunului era ceva special, nu doar pentru mine ci pentru toți copiii din comună.

Ieșeam pe ulițe și mergeam din casă-n casă la colindat. Eram cei mai fericiți că primeam fel și fel de bunătăți dar și bănuți. Am avut sărbători ale Crăciunului, de neuitat”, a povestit Răzvan Pîrcălabu care și astăzi se întoarce cu drag în locurile care i-au marcat copilăria.

Petrece Crăciunul la Moeciu

În acest an șeful luptelor din România a ales să-și petreacă Sfântul Crăciun la casa de vacanță a tatălui său din zona Moeciu.

„Crăciunul în familie e cel mai frumos. Noi avem o familie mare și am cu surori, verișori, nepoți și am zis că cel mai frumos e să poți petrece această mare sărbătoare a Nașterii Domnului, cu toată familia lângă tine. Va fi un prilej de bucurie, de povești și de primit cadouri, pentru că, să nu uităm, este seara lui Moș Crăciun”, a adăugat Răzvan Pîrcălabu.

Revelionul, tot alături de familie, dar în București

La doar câteva zile distanță de la Crăciun, ne vom pregăti cu toții de nouă petrecere. Cea a Revelionului. Trecerea dintre ani îl va găsi pe Răzvan Pîrcălabu alături tot de familie, de astă dată la București.

„Ne vom reuni din nou, de astă dată la restaurantul familiei noastre. Eu cred că niciunde nu poți petrece mai frumos ca acasă. Pentru 2026 îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să ne dea tuturor putere să trecem peste toate greutățile de moment ale vieții și să avem sănătate”, a mai spus Pîrcălabu.

A ținut Postul Crăciunului

Răzvan Pîrcălabu este un om cu mare credință în Dumnezeu. Consideră că tot ceea ce a reușit în viață se datorează credinței. Este și unul dintre motivele pentru care a ținut tot Postul Crăciunului.

„Dumnezeu ne-a dat tuturor acedte posturi pentru a ne putea curăța nu doar sufletește dar și trupește. Prin Post ai și această posibilitate fantastică dată de Dumnezeu să faci o detoxifiere naturală a întregului organism. Eu de fiecare dată când țin Postul mă simt excelent”.