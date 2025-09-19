Prima pagină » Sport » Rezultate complete Liga Campionilor. S-a încheiat prima etapă. Ce PERFORMANȚE au obținut Haaland sau Leroy Sane

19 sept. 2025, 08:47, Sport
În meciurile de joi, Manchester City a învins cu 2-0 pe Napoli, Eintracht Frankfurt a câștigat cu Galatasaray, 5-1, Sporting a triumfat cu 4-1 în partida cu Kairat şi FC Barcelona s-a impus cu 2-1 în faţa lui Newcastle.

Marcus Rashford este al nouălea jucător care reușește o „dublă” în prima etapă Ligii Campionilor. Englezul a marcat în minutele 58 și 67 în victoria catalanilor cu Newcastle.

Haaland a scris istorie. Are 50 de goluri marcate în Champions League în 49 de meciuri. În partida lui Manchester City cu Napoli, 2-0, au înscris Erling Haaland (56) și Jeremy Doku (65).

Leroy Sane e primul fotbalist cu gol sau pasă de gol la primul meci în Liga Campionilor pentru toate echipele la care a jucat. Acum e la Galatasaray, venind liber de contract de la Bayern Munchen.

Rezultate:

Marți
Athletic Bilbao – Arsenal Londra 0-2
Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise 1-3
Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 – penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona – Qarabag FK 2-3
Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kașciuk 86.

Juventus Torino – Borussia Dortmund 4-4
Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 – penalty.

Real Madrid – Olympique Marseille 2-1
Au marcat: Kylian Mbappe 29 – penalty, 81 – penalty, respectiv Timothy Weah 22.
Cartonaș roșu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur – Villarreal 1-0
A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

Miercuri:

Olympiakos Pireu – FC Pafos 0-0
Cartonaș roșu: Bruno (FC Pafos) 26.

Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2
Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.
Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).

Ajax Amsterdam – Inter Milano 0-2
A marcat: Marcus Thuram 42, 47.

Bayern Munchen – Chelsea Londra 3-1
Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 – penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.

Liverpool – Atletico Madrid 3-2
Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2 respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.

Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo 4-0
Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvarațhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.
Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).

Joi:

FC Bruges – AS Monaco 4-1
Au marcat: Nicolo Tresoldi 32, Raphael Onyedika 39, Hans Vanaken 42, Mamadou Diakhon 75, respectiv Ansu Fati 90+1.
Maghnes Akliouche (Monaco) a ratat un penalty în min. 10 (a apărat Simone Mignolet).

FC Copenhaga – Bayer Leverkusen 2-2
Au marcat: Jordan Larsson 9, Robert 87, respectiv Alejandro Grimaldo 82, Pantelis Hatzidiakos (autogol), 90+1.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul 5-1
Au marcat: Davinson Sanchez (autogol) 37, Can Uzun 45+2, Jonathan Burkardt 45+4, 66, Ansgar Knauff 75, respectiv Yunus Akgun 8.

Manchester City – Napoli 2-0
Au marcat: Erling Haaland 56, Jeremy Doku 65.
Cartonaș roșu: Giovanni Di Lorenzo (Napoli) 21.

Newcastle United – FC Barcelona 1-2
Au marcat: Anthony Gordon 90, respectiv Marcus Rashford 58, 67.

Sporting Lisabona – Kairat Almatî 4-1
Au marcat: Francisco Trincao 44, 64, Alisson Santos 66, Geovany Quenda 68, respectiv Edmilson 86.
Morten Hjulmand (Sporting) a ratat un penalty în min. 21 (a apărat Șerhan Kalmurza).

