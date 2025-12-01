Prima pagină » Sport » România, LOCUL 2 la Campionatul Mondial IFBB din Arabia Saudită! Doar China a fost înaintea „tricolorilor”

01 dec. 2025, 15:17, Sport
România a devenit vicecampioană Mondială IFBB la totalul punctelor obținute în toate categoriile, un rezultat foarte bun pentru sportul românesc.

În urma centralizării tuturor clasamentelor, România încheie Campionatul Mondial IFBB din Arabia Saudită pe locul 2 mondial, cu 137 de puncte, depășind națiuni cu tradiție uriașă și un nivel extraordinar de pregătire.

„A fost un Campionat Mondial cu 52 de țări participante, un nivel tehnic impresionant și o concurență foarte puțin întâlnită în ultimii ani. Fiecare categorie a fost o luptă dură, iar fiecare punct a fost câștigat prin muncă, caracter și profesionalism”, susțin oficialii FRCF.

Cum arată clasamentul (total puncte)

1. China – 245 p
2. România – 137 p
3. Japonia – 126 p
4. Iran – 125 p
5. Rusia – 116 p

Ce spune Gabriel Toncean

„Este cel mai bun rezultat din istoria Federației Române de Culturism și Fitness în clasamentul general mondial, un rezultat care confirmă progresul uriaș al sportivilor, antrenorilor, cluburilor și întregului sistem construit în ultimii ani.

Fiecare medalie, fiecare finalist, fiecare punct a contat. Și mai presus de toate, a contat spiritul unei echipe care nu cedează niciodată.

Felicitări tuturor sportivilor români! Felicitări antrenorilor, cluburilor și celor care investesc zilnic în performanță!

Mulțumiri speciale comunității FRCF – împreună urcăm România tot mai sus în sportul mondial!”, a declarat Gabriel Toncean, președintele federației.

Vicecampionii mondiali si întreaga delegație tricoloră ajung în România marți la ora 13.50.

România a câștigat locul 1 însă în clasamentul pe națiuni la Fitness Challenge în cadrul Campionatului Mondial IFBB – o ramură sportivă care a crescut spectaculos și care începe să devină un adevărat fenomen în țara noastră.

„Mulțumiri speciale colegului meu Dan Pandelea, omul care a reușit să implementeze și să promoveze Fitness Challenge-ul în România cu o energie ieșită din comun. Fără dedicarea și profesionalismul lui, nu am fi ajuns la acest nivel. Pentru mine, această victorie are o semnificație aparte”, a spus Toncean.

