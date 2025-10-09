Prima pagină » Sport » România – Moldova. Selecționerul Lilian Popescu a stârnit hohote de râs înaintea MECIULUI de pe Arena Națională

09 oct. 2025, 09:25, Sport
România întâlnește Moldova joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională, într-un amical. Lilian Popescu, selecționerul selecționatei Moldovei, a spus că este o ocazie de a schimba lucrurile la echipă și spre amuzamentul celor de la conferința de presă a anunțat ce jucător ar dori la naționala sa.

Pentru Lilian Popescu meciul cu tricolorii e primul ca selecționer al Moldovei.

După acest amical, România joacă meciul cu Austria, la 12 octombrie, ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

„Întâlnim un adversar valoros, organizat, cu jucători care evoluează în campionate puternice. Scopul nostru în această întâlnire este să pregătim meciul care urmează, cu Estonia (n.r. – din preliminariile CM 2026), pentru a reuși să părăsim ultima poziție a clasamentului. Cred că nici România nu se gândește mult la noi, pentru că are un meci important cu Austria. Nu traversăm cel mai strălucit moment, la fel și România, dar acest meci este o oportunitate de a începe să schimbăm lucrurile în bine. Probabil că în echipa României vor fi anumite schimbări pentru că meciul cu adevărat important îl va disputa cu Austria. Stimăm naționala României, dar noi ne vom axa pe echipa noastră. Au tot respectul nostru, dar noi avem problemele noastre”, a spus Lilian Popescu.

Acesta a detaliat: „Ca să nu arăt ca Ștefan cel Mare, spun că am avut doar două zile jucătorii în pregătire. În primul rând este foarte important să fim pregătiți psihic. Eu am în lot jucători de care sunt mândru, au calitate, am adus și sânge proaspăt, pentru că sunt și jucători de la Under-21. Sperăm ca prin mixul acesta, experiență și energie, să schimbăm lucrurile în bine. Mă refer la calitatea jocului. Iar dacă se vor dărui mereu la maximum, mai devreme sau mai târziu vor veni și rezultatele pozitive și îi vom readuce lângă noi pe suporteri. Sigur că sunt unii care ne susțin necondiționat, dar sunt și alții care așteaptă să vadă o schimbare. Sper ca împreună să aducem acea schimbare”.

Întrebat ce jucător de român și-ar dori la echipa sa, selecționerul Moldovei a stârnit amuzamentul la conferința de presă. „(n.r. Dacă aţi avea posibilitatea să luaţi un jucător din naţionala României în naţionala Moldovei, pe cine aţi lua?) Eu l-aş lua pe Hagi. (n.r. Pe Ianis Hagi) Nu, Gică”, a spus antrenorul.

