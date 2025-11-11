Federația Română de Rugby a anunțat, luni seara, că are deja trei absențe în lotul echipei naționale pentru meciul test cu reprezentativa Statelor Unite.

S-au alăturat delegației jucătorul de linia a doua Marius Antonescu (Narbonne), jucătorul de linia a treia Adrian Mitu (Soyaux-Angouleme) și aripa Nicolas Onuțu (CS Annonay), a precizat Federația pe pagina sa de Facebook.

România – SUA la rugby! Când se joacă meciul și cine-l televizează

Naționala de rugby a României întâlnește sâmbătă, 15 noiembrie, în cel de-al doilea meci din „Kaufland Games Trilogy”, echipa Statelor Unite ale Americii. Meciul are loc de la ora 17:00, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, biletele fiind disponibile pe bilete.ro. Partida va fi transmisă în direct de TVR Sport.

Nu mai fac parte din lot Ovidiu Cojocaru (CSM Știința Baia Mare), care s-a retras din echipa națională cu prilejul meciului test cu Canada, Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), Atila Septar (Nissa) și Ionuț Donici (CSA Steaua).

Federația Română de Rugby a pus la bătaie, din 2014, Cupa Pershing, trofeu disputat de echipele României și Statelor Unite ale Americii, în meciurile care au loc în orice alte circumstanțe, exceptându-le pe cele de la turneele finale de Cupa Mondială.

​Generalul american John J. Pershing este patronul spiritual al acestei competiții. Distinsul ofițer a fost unul dintre cei mai importanți comandanți ai trupelor de uscat americane, fiind primit, după încheierea Primului Război Mondial, ca un mare erou, sub bagheta și la ordinul căruia s-au aflat peste un milion de soldați și ofițeri ai forțelor aliate.

Generalul Pershing a fost căsătorit cu o pictoriță din România, Mihaela Rescu, care se consacrase printr-o serie de portrete realizate în stil personal, ale unor figuri marcante ale epocii, cum ar fi Regele Alexandru al Iugoslaviei sau Regele Faisal I al Irakului.

Cunoscută în lumea pariziană ca Micheline Resco, artista a fost solicitată în 1917 să închidă, între tușe de culoare, portretul marelui militar american. Cei doi au rămas împreună, iar oficializarea prin căsătorie a relației lor a avut loc la aproape 30 de ani distanță de la pictarea tabloului, pe 2 septembrie 1946, scrie site-ul FR de Rugby.

Am trecut de Canada cu 31-21

Naționala de rugby a României a învins echipa Canadei cu scorul de 31-21 (12-7), sâmbătă seara, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, într-un meci test, „stejarii” câștigând cu acest prilej și Cupa Cernavodă, trofeu pus în joc la meciurile dintre cele două echipe.

Succesul repurtat în partida cu Canada a făcut ca România să se mențină pe locul 21 mondial. Naționala noastră și-a ameliorat punctajul, de la 62,67 puncte ajungând la 63,02. Pe locul următor (22) se află Belgia (61,78 puncte), care a câștigat meciul cu Namibia din primul tur al turneului de calificare la Cupa Mondială din 2027.

România va mai juca două meciuri test la București, cu SUA (15 noiembrie), în care va fi pusă în joc Cupa Pershing, și Uruguay (22 noiembrie).