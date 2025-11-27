Prima pagină » Sport » România, victorie CATEGORICĂ la Mondialul de handbal feminin! Am spulberat Croația, urmează Japonia sâmbătă

27 nov. 2025, 21:15, Sport
Prima reprezentativă de handbal feminin a debutat cu victorie la Campionatul Mondial care a început miercuri.

Tricolorele au învins joi, la Rotterdam, naționala Croaţiei, scor 33-24 (13-12), în primul meci din grupa A de la acest turneu final.

Echipa României a fost blocată în trafic şi meciul a început cu 10 minute întârziere.

Marcatoarele României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 5, Necula 4, Boiciuc 3, Popa 3, Seraficeanu 3, Roşu 2, Kerekeş 2, Laslo 2, Elghaoui 1, Mihai 1, iar pentru Croaţia s-au remarcat Barisic 7, Senvald 3. Jucătoarea meciului a fost portarul Iulia Dumanska.

Tricolorele vor juca următoarea partidă sâmbătă, cu Japonia, iar în 1 Decembrie, de Ziua Naţională, se vor duela cu favorita grupei, Danemarca.

În celălalt meci al grupei, joi seara de la ora 21.45, Danemarca va înfrunta Japonia.

România a participat la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.

Naționala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.

Deținătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.

Care e lotul României?

  • Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
  • Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
  • Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

Cum arată grupele?

Grupa A (Rotterdam): Danemarca, ROMÂNIA, Japonia, Croația
Grupa B (‘s-Hertogenbosch): Ungaria, Elveția, Senegal, Iran
Grupa C (Stuttgart): Germania, Serbia, Islanda, Uruguay
Grupa D (Trier): Muntenegru, Spania, Insulele Feroe, Paraguay
Grupa E (Rotterdam): Olanda, Austria, Argentina, Egipt
Grupa F (‘s-Hertogenbosch): Franța, Polonia, Tunisia, China
Grupa G (Stuttgart): Suedia, Brazilia, Cehia, Cuba
Grupa H (Trier): Norvegia, Angola, Coreea de Sud, Kazahstan

