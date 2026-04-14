Universitatea Cluj a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Superligii.

Echipa lui Bergodi s-a distanţat la trei puncte în clasament de gruparea olteană care a jucat în zece fotbaliști timp de 70 de minute.

Se „îngroașă" gluma în Superliga de fotbal! Universitatea Cluj, tot mai aproape de a fi campioană

În minutul 21 s-a petrecut o fază care a avut un impact covârșitor asupra desfășurării jocului, Monday Etim fiind eliminat pentru un fault dur la Dino Mikanovic.

Pentru Universitatea Craiova este cea mai drastică înfrângere din întregul sezon, după 1-4 cu Farul.

În sezonul regulat, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în meciul direct din Bănie, iar la Cluj-Napoca a fost 0-0.

„Am avut câteva situații, dar s-a făcut 2-0. Știam că nu mai are importanță dacă pierdem cu 2-0 sau mai mult, ne-am asumat riscuri în continuare.

Nu am reușit să înscriem, iar după al treilea gol s-a terminat povestea. Este responsabilitatea mea, bineînțeles. Îmi iubesc jucătorii, au încercat să joace așa cum le-am cerut, dar rezultatul este responsabilitatea mea.

Au dat tot ce au putut. Avem lucruri pe care trebuie să le corectăm. Este normal să fim supărați azi, dar de mâine trebuie să continuăm să muncim și să ne pregătim pentru următorul adversar. Avem nevoie de puncte. Vom vedea la final câte adunăm”, a declarat Filipe Coelho, antrenorul oltenilor după meci.

Bergodi: „Jucăm solid, suntem un grup unit”

„Macalou a intrat după problemele avute în familie, a dat pasa de gol la Nistor. Au jucat foarte, foarte bine și mă bucur pentru asta. Dar rămânem cu picioarele pe pământ. Mai sunt 6 meciuri, 18 puncte în joc. Poți pierde un punct și să te apropii de echipele din spate. Nu există discuții despre titlu.

Obiectivul este să fim între primele 3. Jucăm solid, suntem un grup unit, jucători cu calitate și cu capacitatea de a suferi. Mă bucur mult pentru aceste lucruri.

Răzvan Zamfir, Gabi Giurgiu – au ochi la transferuri, se vede munca din spate. Jucătorii s-au adaptat foarte bine la noi, inclusiv în relațiile umane. Au un caracter frumos, sunt jucători cu caracter, iar asta ne bucură. În perioada de iarnă ne-am întărit, este firesc”, a spus Cristiano Bergodi de la U. Cluj.

Trupa lui Bergodi bifat a patra victorie din patru meciuri în pay-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.

