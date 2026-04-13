Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a vorbit despre jocul elevilor săi cu Dinamo, 1-1, a declarat că prestația din ultimul timp nu-i dă speranțe pentru titlu și a comentat despre ieșirea necontrolată a lui Andres Șfaiț.

Dinamo putea câștiga meciul cu CFR Cluj, pe final având două ocazii uriașe.

Nervos că nu a jucat deloc în partidă, extrema Andres Șfaiț, 21 de ani, s-a contrat cu antrenorul. „Au fost nemulțumiți, sunt mai mulți jucători care se antrenează foarte bine. Șfaiț a marcat un gol cu Târgu Mureș, în amical, dar eu nu accept astfel de ieșiri. E un jucător tânăr, dar i-am reproșat de pe bancă anumite gesturi. A aruncat cu ghetele, cu apărătorile, dar a continuat discuția noastră pe teren. Totuși sunt și părți bune din astfel de momente”, a declarat Pancu.

Daniel Pancu a tunat după remiza smulsă cu Dinamo: „Parcă juca Barcelona cu o echipă de Liga 3!”

Antrenorul ardelenilor a analizat și jocul din etapa patru a play-off-ului.

„Privesc partea plină, rămânem cu dovada de caracter. Nu am ce să le reproșez jucătorilor. Dinamo e într-o altă formă, a câștigat câțiva jucători. Este un punct câștigat azi de noi, nu două puncte pierdute. Le-am spus și jucătorilor la pauză că părea în primele minute că joacă Barcelona cu o echipă de Liga a 3-a.

Am fost anesteziați. Am început să jucăm după ce am primit gol, am făcut schimbări și jocul s-a echilibrat. Pe trei tranziții au avut ocazii uriașe.

Nu am reușit să rupem jocul, acesta este aspectul negativ. De când sunt aici, și chiar și înainte, avem probleme în a recupera mingea în 3-4-5 secunde și la faulturile în jumătatea adversă. Așa adversarii își creează multe ocazii. A fost un moment de superficialitate. Dinamo are jucători de mare calitate și te pedepsesc. Nu știam că e primul gol al lui Sinyan. E un băiat minunat, mă bucur pentru el și pentru toată echipa.

Nu am ce să le reproșez pentru implicare. E greu să vorbim de titlu, este clar că e foarte greu. Ne-au rămas doar șansele matematice. Cum am arătat cu Craiova și azi, în a doua repriză, te poți lega de joc și de spirit, dar titlul e o iluzie. Putem termina pe locul 6 la fel de bine cum putem termina și pe locul 1. Contează ziua pe care o prinzi, jucătorii, greșelile făcute, dar ca joc e greu să revenim”, a declarat Daniel Pancu.