Simona Halep a dezvăluit de ce a fost în depresie trei luni: ”O dramă totală în capul și în sufletul meu”

Simona Halep a vorbit despre unul dintre cele mai dureroase momente din cariera sa: fianala pierdută la Rolang-Garros în 2017, în fața letonei Jelena Ostapenko. Sportiva susține că a fost în drepresie trei luni în urma acelui episod.

Care a fost momentul în care Simona Halep a fost în depresie

”Cred că asta m-a ajutat să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros.

Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție. M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni”, a declarat Simona Halep în podcastul cu Horia Tecău, oferit de Mind Architect.

Ce adversară a intimidat-o cel mai mult pe Simona Halep

În cadrul aceluiași interviu, campioană de Grand Slam a dezvăluit numele adversarei care a intimidat-o cel mai mult pe teren pe parcursul carierei.

„Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înățimea, era diferența între noi de înălțime și cumva avea senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală.

În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spună că am simțit frică față de cineva”, a mai declarat Simona Halep.

AUTORUL RECOMANDĂ