Prima pagină » Sport » Simona Halep a dezvăluit de ce a fost în depresie trei luni: ”O dramă totală în capul și în sufletul meu”

Galerie Foto 10

Simona Halep a vorbit despre unul dintre cele mai dureroase momente din cariera sa: fianala pierdută la Rolang-Garros în 2017, în fața letonei Jelena Ostapenko. Sportiva susține că a fost în drepresie trei luni în urma acelui episod.

”Cred că asta m-a ajutat să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros.
Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție. M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni”, a declarat Simona Halep în podcastul cu Horia Tecău, oferit de Mind Architect.

Ce adversară a intimidat-o cel mai mult pe Simona Halep

În cadrul aceluiași interviu, campioană de Grand Slam a dezvăluit numele adversarei care a intimidat-o cel mai mult pe teren pe parcursul carierei.

Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înățimea, era diferența între noi de înălțime și cumva avea senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală.

În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spună că am simțit frică față de cineva”, a mai declarat Simona Halep.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și limitarea adaosurilor a ajuns iar pe agenda CES. Ce este diferit / Adoptarea, amânată pentru joi
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
UPDATE. Curtea Supremă de Justiție a suspendat activitatea Comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea legilor Justiției. Care este motivul
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Un mesaj uluitor a fost găsit într-o muniție de praștie veche de 2.000 de ani
Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotice. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
20:29
Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotice. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
FLASH NEWS Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
20:24
Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
CONTROVERSĂ Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere
20:14
Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere
ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
20:06
Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
CINEMA Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și…”
20:06
Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și…”
BANI Iran lansează bancnota record de 10 milioane de riali în plin război, ca răspuns la criza economică
20:03
Iran lansează bancnota record de 10 milioane de riali în plin război, ca răspuns la criza economică

Cele mai noi

Trimite acest link pe