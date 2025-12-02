Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiu la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. „Ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte”

Unul dintre cele 10 premii care au fost oferite la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport, a revenit perechii de cantotaj, Simona Radiș și Magdalena Rusu.

Barca de dublu rame feminin, din care fac parte cele două sportive, a reușit să aducă medalia de aur la Mondialelele de canotaj 2025 de la Shanghai.

Astfel, Simona Radiș și Magdalena Rusu au întrecut fără emoții, în septembrie 2025, toate celelalte adversare, terminând cursa cu un timp de 7:08.52.

Franța, cupanta poziției secunde, a ajuns la linia de sosire la mai bine de patru secunde după echipajul nostru, în timp ce reprezentantele Statelor Unite ale Americii au completat podiumul cu un timp de 7:13.93.

„Loc se găsește pentru trofee, noi ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte. Ne bucurăm să ducem României cele mai frumoase rezultate într-o probă nouă pentru canotaj. A fost și ușor, și greu și foarte greu. Am învățat din toate și devenim mai puternici. Mulțumim ProSport pentru acest premiu, sperăm ca viitorul să fie la fel de strălucitor ca și până acum”, a declarat Simona Radiș.

„Mulțumim tuturor. Inclusiv celor care ne stau în spate. Mă bucur că avem o echipă foarte bună în spate”, a punctat și Magdalena Rusu, potrivit ProSport.

Maria Magdalena Rusu și Simona Radiș au avut un an 2025 foarte bun, când au obținut aurul mondial și european la dublu rame feminin, dar și primul titlu mondial al probei de 8+1 mixt.

România a încheiat Campionatele Mondiale de la Shanghai cu două medalii de aur și patru de argint. A cu 12 echipaje, chiar și la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție.

Cele două medalii de aur au fost cucerite la dublu rame feminin (Simona Radiș și Magdalena Rusu) și 8+1 mixt (Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu), iar cele 4 medalii de argint la patru rame feminin (Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș), patru rame masculin (Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă), dublu rame masculin (Florin Arteni și Florin Lehaci) și 8+1 feminin (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu).

