Simone Tempestini, la startul Raliului Cehiei. Aproape de o mare performanță

Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, va lua startul, în acest weekend, în a șasea etapă din Campionatul European de Raliuri, la Barum, în Cehia, unde va face parte din echipa favorită la câștigarea titlului continental din 2025.

Pentru a patra oară pe lista de înscrieri de la Raliul Cehiei și avându-l copilot pe Sergiu Itu, pe o Škoda Fabia RS, pilotul de la Napoca Rally Academy se află în prim-planul ediției din acest an.

„Nu este unul dintre raliurile mele preferate, dar voi face tot posibilul pentru echipă”, a declarat Simone înainte de start. Determinarea sa este alimentată de obiectivul comun: ca Team MRF Tyres să rămână lider în clasamentul ERC și să își asigure al treilea titlu continental din ultimii patru ani.

Barum este renumit pentru asfaltul său denivelat, vitezele ridicate și schimbările bruște de aderență. Chiar dacă victoria de etapă nu îi va garanta titlul, sezonul ERC mai are încă două runde de disputat, un rezultat solid aici poate conta decisiv, la final, pentru echipa producătorului indian de cauciucuri.

Team MRF Tyres mizează pe un trio puternic de piloți, din care mai fac parte Miklós Csomós și Chris Ingram, iar Tempestini joacă un rol-cheie în lupta pentru vârf.

După o primă jumătate de sezon cu rezultate mixte, dar cu potențial confirmat, Simone știe că Barum este o etapă de anduranță mentală și tehnică. În ciuda provocărilor, experiența sa și capacitatea de adaptare îl recomandă drept unul dintre oamenii decisivi pentru succesul echipei.

„A fost o zi bună de teste, iar acum ne concentrăm pe recunoaștere. Porțiunea folosită nu a fost pe deplin reprezentativă pentru toate condițiile pe care le-am putea întâlni, dar știm că Barum este un raliu în care surprizele apar mereu după colț, așa că obiectivul nostru este să fim pregătiți să le gestionăm cât mai bine”, a transmis Simone înainte de startul oficial.

Cursa va debuta, în această seară, cu superspeciala din Zlin și programează un total de 13 probe speciale, însumând peste 200 de kilometri de traseu cronometrat, la care se adaugă alți aproximativ 340 de kilometri de legătură.