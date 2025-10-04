Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că la conducerea clubului CSA Steaua este numit Eduard Danilof.

Acesta îl înlocuiește pe Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, care în martie a fost instalat comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București pentru o perioadă de șase luni.

Eduard Danilof are o experiență profesională în Armată de aproape 30 de ani și de peste cinci administrează activitatea stadionului Steaua.

Steaua are un nou comandant. Mesaj pentru fanii echipei roș-albastre. „Știm ce așteptați. Putem realiza ceea ce ne dorim cu toții”

„Istoria este cea care ne dă privilegiul de a fi mândri, însă prezentul este cel care ne definește. Trecutul nostru este un reper, dar nu mai poate rămâne o scuză pentru lipsa de acțiune. Nu mai putem să ne raportăm în mod dezechilibrat doar la ceea ce a fost, ci trebuie să devenim conștienți de responsabilitatea pe care o avem astăzi. Clubul Steaua are nevoie de un proces profund de modernizare. Nu putem cere performanță sportivilor dacă nu suntem și noi performanți. Nu le putem cere rezultate de nivelul anului 2026 dacă rămânem ancorați într-o perpetuă melancolie a rezultatelor trecute. E nevoie să fim realiști, să fim sinceri cu noi și cu cei cu care colaborăm. E timpul să construim o cultură a responsabilității, a respectului și a colaborării. Înțelegem contextul general și știm cât de important este acum să punem accent pe eficiență. Vom fi parte activă din acest efort comun care se petrece în jurul nostru și avem în plan măsuri clare: să simplificăm procesele interne, să gestionăm costurile cu atenție și să folosim resursele într-un mod responsabil”, a declarat Danilof, potrivit Agerpres.

Mesaj pentru sportivii Stelei: „Voi sunteți esența acestui colectiv. Suntem pe deplin conștienți că nu putem cere disciplină, efort și performanță fără să oferim în schimb asistență reală, stabilitate și considerație. Sprijinul acordat nu va fi doar în vorbe, ci se va traduce în prezență activă și condiții care să permită dezvoltarea. Fiecare sportiv trebuie să simtă că face parte dintr-o structură care îl susține în mod autentic”.

Mesaj pentru suporteri: „Știm ce așteptați. Știm și că în ultimii ani au existat momente de ruptură, confuzie și dezamăgire. Este timpul să refacem parteneriatul nostru pe baze oneste, fără iluzii și fără promisiuni neacoperite. Avem nevoie unii de ceilalți. Trebuie să știm fiecare ce avem de făcut, dar și să ne respectăm și să ne ascultăm. Steaua are nevoie de sprijinul vostru autentic și de luciditatea noastră colectivă. Putem realiza împreună ceea ce ne dorim cu toții”.