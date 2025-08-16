Prima pagină » Sport » Supercupa României 2025 la HANDBAL are loc la Bistrița! 4 zile cu meciuri și la feminin, și la masculin

16 aug. 2025, 15:40, Sport
Orașul Bistrița va găzdui în intervalul 21–24 august 2025 meciuri de handbal la TeraPlast Arena.

Federația Română de Handbal, în parteneriat cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Primăria Bistrița, aduce un formai inedit cu cele mai bune 8 echipe din România (4 fete și 4 masculin).

În perioada 21–24 august 2025, TeraPlast Arena din Bistrița va fi gazda unui spectacol sportiv de excepție, cu dueluri de gală, emoții puternice și suporteri fantastici, anunță FRH.

PROGRAMUL MECIURILOR

Handbal masculin

21 august 2025

  • 14:30 – CS Minaur Baia Mare vs. ACS HC Buzău 2012
  • 17:30 – AHC Potaissa Turda vs. CS Dinamo București

22 august 2025

  • 14:30 – Finala mică
  • 17:30 – Finala mare

Handbal feminin

23 august 2025

  • 14:30 – CSM București vs. CS Minaur Baia Mare
  • 17:30 – CSM Corona Brașov vs. CS Gloria Bistrița

24 august 2025

  • 14:30 – Finala mică
  • 17:30 – Finala mare

CSM București și Dinamo sunt laureatele sezonului trecut

Supercupa României 2025 este mai mult decât o competiție, este o sărbătoare a handbalului românesc. Invităm toți iubitorii sportului să fie alături de echipe, să umple tribunele și să susțină spectacolul de pe teren, susțin cei de la FR de Handbal.

În 2025, CSM București a câștigat Supercupa la handbal feminin, iar Dinamo s-a impus la masculin.

Biletele se găsesc pe Eventim, intrare generală – 30 lei de meci. Până pe 24 iulie, fanii puteau cumpăra abonamente generale, cu care puteau vedea toate cele opt meciuri. Acestea ar fi costat 150 de lei. Pentru elevi, studenți și pensionari, prețul era de doar 75 de lei.

CSM București a început bine meciurile de calificare

Campioana CSM Bucureşti a câştigat, săptămâna trecută, Cupa Dunărea, după ce a obţinut a treia victorie la turneul amical, cu Dunărea Brăila, scor 31-28 (16-14).

În primul meci al zilei, Corona BraşovNykøbing Falster Håndboldklub 30-29 (16-15).

Anterior, s-au înregistrat rezultatele: CSM BucureştiNykøbing Falster Håndboldklub 37-30, Dunărea Brăila – Corona Braşov 24-31, CSM Bucureşti – Corona Braşov 31-28, Dunărea Brăila – Nykøbing Falster Håndboldklub 26-33.

Mediafax
