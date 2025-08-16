Supercupa României 2025 la handbal are loc la Bistrița! 4 zile cu meciuri și la feminin, și la masculin

Orașul Bistrița va găzdui în intervalul 21–24 august 2025 meciuri de handbal la TeraPlast Arena.

Federația Română de Handbal, în parteneriat cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Primăria Bistrița, aduce un formai inedit cu cele mai bune 8 echipe din România (4 fete și 4 masculin).

Supercupa Rom âniei 2025 la handbal are loc la Bistri ța! 4 zile cu meciuri și la feminin, și la masculin

În perioada 21–24 august 2025, TeraPlast Arena din Bistrița va fi gazda unui spectacol sportiv de excepție, cu dueluri de gală, emoții puternice și suporteri fantastici, anunță FRH.

PROGRAMUL MECIURILOR

Handbal masculin

21 august 2025

14:30 – CS Minaur Baia Mare vs. ACS HC Buz ău 2012

17:30 – AHC Potaissa Turda vs. CS Dinamo Bucure ști

22 august 2025

14:30 – Finala mic ă

17:30 – Finala mare

Handbal feminin

23 august 2025

14:30 – CSM Bucure ști vs. CS Minaur Baia Mare

17:30 – CSM Corona Bra șov vs. CS Gloria Bistrița

24 august 2025

14:30 – Finala mic ă

17:30 – Finala mare

David Popovici a devenit AMBASADOR al unui brand uriaș. „Copilul din mine se bucură autentic”

CSM București și Dinamo sunt laureatele sezonului trecut

Supercupa României 2025 este mai mult decât o competiție, este o sărbătoare a handbalului românesc. Invităm toți iubitorii sportului să fie alături de echipe, să umple tribunele și să susțină spectacolul de pe teren, susțin cei de la FR de Handbal.

În 2025, CSM București a câștigat Supercupa la handbal feminin, iar Dinamo s-a impus la masculin.

Biletele se găsesc pe Eventim, intrare generală – 30 lei de meci. Până pe 24 iulie, fanii puteau cumpăra abonamente generale, cu care puteau vedea toate cele opt meciuri. Acestea ar fi costat 150 de lei. Pentru elevi, studenți și pensionari, prețul era de doar 75 de lei.

CSM Bucu rești a î nceput bine meciurile de calificare

Campioana CSM Bucureşti a câştigat, săptămâna trecută, Cupa Dunărea, după ce a obţinut a treia victorie la turneul amical, cu Dunărea Brăila, scor 31-28 (16-14).

În primul meci al zilei, Corona Braşov – Nykøbing Falster Håndboldklub 30-29 (16-15).

Anterior, s-au înregistrat rezultatele: CSM Bucureşti – Nykøbing Falster Håndboldklub 37-30, Dunărea Brăila – Corona Braşov 24-31, CSM Bucureşti – Corona Braşov 31-28, Dunărea Brăila – Nykøbing Falster Håndboldklub 26-33.