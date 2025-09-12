Superliga se reia. U Cluj – Rapid, primul meci. Programul etapei

Rapid întâlnește pe U Cluj, vineri, de la ora 21:00, în deplasare, în primul meci al etapei nouă a Superligii.

Echipa națională a avut două meciuri, amicalul cu Canada, 0-3, și partida cu Cipru, 2-2, din preliminariile CM 2026, iar campionatul a avut o scurtă pauză.

Costel Gâlcă a vorbit despre duelul cu U Cluj, unul dificil pentru că în apărare lipsesc Denis Ciobotariu și Andrei Borza, ambii accidentați. Antrenorul ar vrea ca lotul să fie completat, dar acum nu se mai pot transfera decât jucători liberi de contract. Rapid a vrut să-l transfere pe Alin Fică, de la CFR Cluj, dar mutarea nu s-a mai materializat.

Superliga se reia. Primul meci al etapei, U Cluj – Rapid

„Ne așteaptă un meci important cu o echipă bună împotriva căreia nu am câștigat în ultimele întâlniri. U Cluj este o echipă dificilă. Va fi greu și pentru că am pierdut doi jucători (n.red. – Denis Ciobotariu și Andrei Borza). E complicat pentru noi. Lipsesc doi oameni din linia defensivă. Poți să schimbi unul, dar doi e mult mai greu. Deocamdată nu știm cât vor absenta. Bolgado (n.red. – Leo Bolgado, fundaș împrumutat luni de la CFR Cluj) nu este o soluție riscantă să joace direct, pentru că el e deja adaptat la campionatul nostru. Dar nu îl avem pentru acest meci pentru că el e suspendat. De asta spun că va fi complicat. Avem cinci fundași centrali, dar unii sunt accidentați, alții vin după accidentare”, a declarat Costel Gâlcă.

Cei de la U Cluj au pierdut din omogenitate față de sezonul trecut. Dar au transferat jucători cu experiență care pot aduce un plus echipei. De exemplu, l-au luat pe Postolachi, un atacant bun, care poate să îi ajute foarte mult – Costel Gâlcă

Programul etapei a 9-a din Superliga

Vineri, 12 septembrie

Ora 21.00 U Cluj – Rapid

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 16.00 UTA Arad – FC Argeş

Ora 21:30 Metaloglobus – CFR Cluj

Duminică, 14 septembrie

Ora 15.45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani

Ora 18.00 Universitatea Craiova – Farul

Ora 21.00 Csikszereda – FCSB

Luni, 15 septembrie

Ora 18.00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia

Ora 21.00 Petrolul Ploieşti – Dinamo

Meciurile sunt în direct la Prima Sport și Digi Sport.