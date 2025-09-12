Prima pagină » Sport » Superliga se reia. U Cluj – Rapid, primul meci. Programul etapei

Superliga se reia. U Cluj – Rapid, primul meci. Programul etapei

12 sept. 2025, 07:42, Sport
Superliga se reia. U Cluj - Rapid, primul meci. Programul etapei

Rapid întâlnește pe U Cluj, vineri, de la ora 21:00, în deplasare, în primul meci al etapei nouă a Superligii.

Echipa națională a avut două meciuri, amicalul cu Canada, 0-3, și partida cu Cipru, 2-2, din preliminariile CM 2026, iar campionatul a avut o scurtă pauză.

Costel Gâlcă a vorbit despre duelul cu U Cluj, unul dificil pentru că în apărare lipsesc Denis Ciobotariu și Andrei Borza, ambii accidentați. Antrenorul ar vrea ca lotul să fie completat, dar acum nu se mai pot transfera decât jucători liberi de contract. Rapid a vrut să-l transfere pe Alin Fică, de la CFR Cluj, dar mutarea nu s-a mai materializat.

Superliga se reia. Primul meci al etapei, U Cluj – Rapid

„Ne așteaptă un meci important cu o echipă bună împotriva căreia nu am câștigat în ultimele întâlniri. U Cluj este o echipă dificilă. Va fi greu și pentru că am pierdut doi jucători (n.red. – Denis Ciobotariu și Andrei Borza). E complicat pentru noi. Lipsesc doi oameni din linia defensivă. Poți să schimbi unul, dar doi e mult mai greu. Deocamdată nu știm cât vor absenta. Bolgado (n.red. – Leo Bolgado, fundaș împrumutat luni de la CFR Cluj) nu este o soluție riscantă să joace direct, pentru că el e deja adaptat la campionatul nostru. Dar nu îl avem pentru acest meci pentru că el e suspendat. De asta spun că va fi complicat. Avem cinci fundași centrali, dar unii sunt accidentați, alții vin după accidentare”, a declarat Costel Gâlcă.

Cei de la U Cluj au pierdut din omogenitate față de sezonul trecut. Dar au transferat jucători cu experiență care pot aduce un plus echipei. De exemplu, l-au luat pe Postolachi, un atacant bun, care poate să îi ajute foarte mult – Costel Gâlcă

Programul etapei a 9-a din Superliga

Vineri, 12 septembrie

Ora 21.00 U Cluj – Rapid

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 16.00 UTA Arad – FC Argeş

Ora 21:30 Metaloglobus – CFR Cluj

Duminică, 14 septembrie

Ora 15.45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani

Ora 18.00 Universitatea Craiova – Farul

Ora 21.00 Csikszereda – FCSB

Luni, 15 septembrie

Ora 18.00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia

Ora 21.00 Petrolul Ploieşti – Dinamo

Meciurile sunt în direct la Prima Sport și Digi Sport.

Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
Este NATO pregătită pentru un conflict major cu Rusia?
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
O elevă eminentă a murit în prima săptămână de școală. Iasmina avea doar 15 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
O funcție Apple, blocată în Europa. Explicația companiei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Ce ascunde, de fapt, Dorobanțu? Mesajul criptic care a pus pe jar susținătorii concurentului din Casa Iubirii. INCREDIBIL ce a avut curajul să spună! Este lovitura pe care nu o aștepta nimeni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Roverul Perseverance a găsit cele mai bune dovezi de până acum pentru viața pe Marte
EXTERNE Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
10:01
Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
HOROSCOP Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor
09:55
Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor
ACTUALITATE CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
09:55
CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
EXTERNE Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
09:30
Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
ACTUALITATE Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei
09:29
Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei
ACTUALITATE Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic
09:18
Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic