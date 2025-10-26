Trofeul Carpați la handbal masculin începe vineri la Baia Mare! Cine transmite competiția

Prima reprezentativă de handbal masculin României s-a reunit la Baia Mare, unde a susținut primul antrenament, sâmbătă seară, din stagiul premergător Trofeului Carpaţi, între 31 octombrie – 2 noiembrie, la care mai participă Slovacia, Georgia şi Ucraina.
FRH a anunţat că reprezentativa va susţine, luni, un antrenament cu public, începând cu ora 10.00, iar marţi se va întâlni cu fanii într-un mall din Baia Mare, între orele 18.00 – 19.00.
Meciurile vor fi transmise live pe Pro Arena și pe Voyo.
În 2025, România a mai organizat o dată Trofeul Carpaţi, în luna ianuarie, la Mioveni, turneul fiind câştigat de Serbia. Tricolorii au obţinut rezultatele: 35-26 cu Turcia, 31-31 cu Serbia şi 34-35 cu Georgia.
Trofeul Carpaţi va avea următorul program, meciurile urmând să aibă loc de la orele 14.30 şi 17.30:
Antrenorul George Buricea a convocat deja 20 de jucători, iată lista:
Inter Milano, primul eșec după ȘAPTE victorii consecutive! Ce susține Cristi Chivu
CS Dinamo București a fost învinsă de echipa poloneză Industria Kielce, cu scorul de 28-24 (14-12), joi seara, în Sala Dinamo, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.
Campioana României a pierdut și al șaselea său meci jucat în acest sezon în EHF Champions League.
Dinamo va juca următorul meci pe 13 noiembrie, în deplasare, cu HBC Nantes.