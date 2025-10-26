Trofeul Carpați la handbal masculin începe vineri la Baia Mare! Cine transmite competiția

Prima reprezentativă de handbal masculin României s-a reunit la Baia Mare, unde a susținut primul antrenament, sâmbătă seară, din stagiul premergător Trofeului Carpaţi, între 31 octombrie – 2 noiembrie, la care mai participă Slovacia, Georgia şi Ucraina.

FRH a anunţat că reprezentativa va susţine, luni, un antrenament cu public, începând cu ora 10.00, iar marţi se va întâlni cu fanii într-un mall din Baia Mare, între orele 18.00 – 19.00.

Trofeul Carpați la handbal masculin î ncepe vineri la Baia Mare! Cine transmite competi ția

Meciurile vor fi transmise live pe Pro Arena și pe Voyo.

În 2025, România a mai organizat o dată Trofeul Carpaţi, în luna ianuarie, la Mioveni, turneul fiind câştigat de Serbia. Tricolorii au obţinut rezultatele: 35-26 cu Turcia, 31-31 cu Serbia şi 34-35 cu Georgia.

Trofeul Carpaţi va avea următorul program, meciurile urmând să aibă loc de la orele 14.30 şi 17.30:

31 octombrie – Slovacia – Georgia, Rom ânia – Ucraina

1 noiembrie – Ucraina – Slovacia, Rom ânia – Georgia

2 noiembrie – Georgia – Ucraina, Rom ânia – Slovacia

Antrenorul George Buricea a convocat deja 20 de jucători, iată lista:

Portari – Cristian Tcaciuc (HC Buzău), Ionuţ Iancu (Dinamo Bucureşti ), Cătălin Haidu (SG Flensburg- Handewitt );

Extreme – Alexandru Andrei (Poli Timişoara ), Denis Vereş (Potaissa Turda), Ionuţ Nistor (Dinamo), Sorin Grigore (CSU Suceava);

Interi – Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Răzvan Trif (Poli), Dan Racoţea ( Azoty-Pulawy ), Andrei Buzle (Dinamo), Demis Grigoraş (Tatabanya), Ionuţ Stănescu (Torus Gdansk);

Centri – Daniel Stanciuc (Dinamo), Andrei Drăgan (CSM Bucureşti ), Gabriel Ilie (Partizan), Liviu Caba (Partizan);

Pivoţi – Călin Dedu (Dinamo), Andras Szasz (Poli), Robert Nagy (Minaur).

CS Dinamo București a fost învinsă de echipa poloneză Industria Kielce, cu scorul de 28-24 (14-12), joi seara, în Sala Dinamo, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a pierdut și al șaselea său meci jucat în acest sezon în EHF Champions League.

Dinamo va juca următorul meci pe 13 noiembrie, în deplasare, cu HBC Nantes.