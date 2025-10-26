Prima pagină » Sport » Trofeul Carpați la handbal masculin ÎNCEPE vineri la Baia Mare! Cine transmite competiția

26 oct. 2025, 11:38, Sport
Prima reprezentativă de handbal masculin României s-a reunit la Baia Mare, unde a susținut primul antrenament, sâmbătă seară, din stagiul premergător Trofeului Carpaţi, între 31 octombrie – 2 noiembrie, la care mai participă Slovacia, Georgia şi Ucraina.

FRH a anunţat că reprezentativa va susţine, luni, un antrenament cu public, începând cu ora 10.00, iar marţi se va întâlni cu fanii într-un mall din Baia Mare, între orele 18.00 – 19.00.

Meciurile vor fi transmise live pe Pro Arena și pe Voyo.

În 2025, România a mai organizat o dată Trofeul Carpaţi, în luna ianuarie, la Mioveni, turneul fiind ştigat de Serbia. Tricolorii au obţinut rezultatele: 35-26 cu Turcia, 31-31 cu Serbia şi 34-35 cu Georgia.

Trofeul Carpaţi va avea următorul program, meciurile urmând să aibă loc de la orele 14.30 şi 17.30:

  • 31 octombrie – Slovacia – Georgia, România – Ucraina
  • 1 noiembrie – Ucraina – Slovacia, România – Georgia
  • 2 noiembrie – Georgia – Ucraina, România – Slovacia

Antrenorul George Buricea a convocat deja 20 de jucători, iată lista:

  • Portari – Cristian Tcaciuc (HC Buzău), Ionuţ Iancu (Dinamo Bucureşti), Cătălin Haidu (SG Flensburg-Handewitt);
  • Extreme – Alexandru Andrei (Poli Timişoara), Denis Vereş (Potaissa Turda), Ionuţ Nistor (Dinamo), Sorin Grigore (CSU Suceava);
  • Interi – Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Răzvan Trif (Poli), Dan Racoţea (Azoty-Pulawy), Andrei Buzle (Dinamo), Demis Grigoraş (Tatabanya), Ionuţ Stănescu (Torus Gdansk);
  • Centri – Daniel Stanciuc (Dinamo), Andrei Drăgan (CSM Bucureşti), Gabriel Ilie (Partizan), Liviu Caba (Partizan);
  • Pivoţi – Călin Dedu (Dinamo), Andras Szasz (Poli), Robert Nagy (Minaur).

