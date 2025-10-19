Prima pagină » Sport » U BT Cluj, eșec la Dubai în Liga Adriatică la BASCHET masculin! Simona Halep a fost în tribune

U BT Cluj, eșec la Dubai în Liga Adriatică la BASCHET masculin! Simona Halep a fost în tribune

19 oct. 2025, 19:49, Sport
U BT Cluj, eșec la Dubai în Liga Adriatică la BASCHET masculin! Simona Halep a fost în tribune

U BT Cluj a fost întrecută duminică, în deplasare, de formaţia Dubai Basketball, scor 81-77 (41-34), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Adriatice.

Partida din Dubai a marcat şi două premiere pentru baschetul românesc, fiind primul cu o echipă din Emiratele Arabe Unite şi tot primul cu o formaţie din Euroligă, cea mai puternică întrecere continentală.

U BT Cluj, eșec la Dubai în Liga Adriatică la baschet masculin! Simona Halep a fost în tribune

Principalii marcatori ai partidei au fost Kabengele 18 puncte, Wright 11, Şanli 10, pentru gazde, respectiv Russell 19, Woodbury 14, Creek 14, Miletic 14, pentru campioana României.

La meci au asistat şi circa 100 de suporteri români, iar între aceştia s-a aflat şi Simona Halep.

Înființată acum doi ani, în 2023, BC Dubai, formația care reprezintă cel mai populat oraș al Emiratelor Arabe Unite, a devenit rapid una din favoritele la câștigarea Ligii Adriatice.

Aceasta a fost prima formație care s-a alăturat ligii ce aduce față în față echipe din fostul spațiu iugoslav, înainte de debutul U-Băncii Transilvania și a BC Vienna, în actualul sezon.

În 2024, echipa pregătită de Jurica Golemac a primit licența pentru a juca timp de trei sezoane în ABA League. Anul acesta, BC Dubai a devenit a treia echipă din Asia, pe lângă Hapoel IBI Tel-Aviv și Maccabi Rapyd Tel-Aviv, care participă în Euroligă, obținând licența până în sezonul 2029-2030.

Urmează KK Split

În etapa a IV-a, U BT Cluj va juca tot în deplasare, în 25 octombrie, cu KK Split.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Primele patru clasate în cele două grupe vor forma Top 8, cu punctele obţinute anterior şi cu meciuri în cruciș, pentru calificarea în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”.

Partizan Belgrad a obșinut cele mai multe trofee – 8.

Citește și

SPORT Ce spun „tricolorii”, dar și președintele federației înaintea finalelor EUROPENE. Zi istorică pentru tenisul de masă românesc
10:40
Ce spun „tricolorii”, dar și președintele federației înaintea finalelor EUROPENE. Zi istorică pentru tenisul de masă românesc
SPORT Cristi Chivu, LIDER în Serie A! „Tot meritul este al acestor băieți”
10:18
Cristi Chivu, LIDER în Serie A! „Tot meritul este al acestor băieți”
SPORT Rămâne FCSB fără Elias Charalambous și Pintilii? „Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor”
09:25
Rămâne FCSB fără Elias Charalambous și Pintilii? „Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor”
SPORT Gigi Becali i-a făcut praf pe jucători după înfrângerea FCSB cu Metaloglobus. „Miștocăreală, miuță. Să pui mâna pe minge în fața la piticanie?”
09:11
Gigi Becali i-a făcut praf pe jucători după înfrângerea FCSB cu Metaloglobus. „Miștocăreală, miuță. Să pui mâna pe minge în fața la piticanie?”
SPORT Surpriza etapei. FCSB pierde cu Metaloglobus. Echipa lui Teja, prima victorie în Superliga
09:01
Surpriza etapei. FCSB pierde cu Metaloglobus. Echipa lui Teja, prima victorie în Superliga
SPORT Performanță incredibilă la tenis de masă! România joacă finalele Euro și la feminin, și la masculin. Partidele sunt programate duminică
22:55
Performanță incredibilă la tenis de masă! România joacă finalele Euro și la feminin, și la masculin. Partidele sunt programate duminică
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Click
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit în familia noastră, o rugăciune către Dumnezeu!
Evz.ro
Localitățile cu sub 1.000 de locuitori, afectate de reorganizarea administrativă a României
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Validarea: oglinda socială sau ancoră interioară? O explorare a nevoii umane de aprobare
ACTUALITATE Ministrul Alexandru Nazare a prezentat un mesaj de la unul din cei mai importanți oameni ai lui Trump: „Sunteţi cel mai important aliat NATO din regiune”
20:24
Ministrul Alexandru Nazare a prezentat un mesaj de la unul din cei mai importanți oameni ai lui Trump: „Sunteţi cel mai important aliat NATO din regiune”
ACTUALITATE Dată afară de Țoiu, Tamila Cristescu a ajuns în cele mai influente cercuri de la Washington, alături de oameni din echipa lui Trump
20:15
Dată afară de Țoiu, Tamila Cristescu a ajuns în cele mai influente cercuri de la Washington, alături de oameni din echipa lui Trump
EXTERNE SUA plănuiesc mai multe consultări preliminare cu Rusia decât în pregătirea summitului din Alaska. Delegația americană va fi condusă de Marco Rubio
20:12
SUA plănuiesc mai multe consultări preliminare cu Rusia decât în pregătirea summitului din Alaska. Delegația americană va fi condusă de Marco Rubio
ACTUALITATE Cum se schimbă legea pentru trotinetele electrice după un val de accidente în România
19:52
Cum se schimbă legea pentru trotinetele electrice după un val de accidente în România
ACTUALITATE Uniunea Europeană vrea să instruiască trupele ucrainene. Care sunt condițiile
19:44
Uniunea Europeană vrea să instruiască trupele ucrainene. Care sunt condițiile
FOTO Gabriela Firea a devenit bunică pentru prima oară la 53 de ani. „Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”
19:25
Gabriela Firea a devenit bunică pentru prima oară la 53 de ani. „Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”