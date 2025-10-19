U BT Cluj, eșec la Dubai în Liga Adriatică la baschet masculin! Simona Halep a fost în tribune

U BT Cluj a fost întrecută duminică, în deplasare, de formaţia Dubai Basketball, scor 81-77 (41-34), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Adriatice.

Partida din Dubai a marcat şi două premiere pentru baschetul românesc, fiind primul cu o echipă din Emiratele Arabe Unite şi tot primul cu o formaţie din Euroligă, cea mai puternică întrecere continentală.

U BT Cluj, eșec la Dubai î n Liga Adriatic ă la baschet masculin! Simona Halep a fost î n tribune

Principalii marcatori ai partidei au fost Kabengele 18 puncte, Wright 11, Şanli 10, pentru gazde, respectiv Russell 19, Woodbury 14, Creek 14, Miletic 14, pentru campioana României.

La meci au asistat şi circa 100 de suporteri români, iar între aceştia s-a aflat şi Simona Halep.

Înființată acum doi ani, în 2023, BC Dubai, formația care reprezintă cel mai populat oraș al Emiratelor Arabe Unite, a devenit rapid una din favoritele la câștigarea Ligii Adriatice.

Aceasta a fost prima formație care s-a alăturat ligii ce aduce față în față echipe din fostul spațiu iugoslav, înainte de debutul U-Băncii Transilvania și a BC Vienna, în actualul sezon.

În 2024, echipa pregătită de Jurica Golemac a primit licența pentru a juca timp de trei sezoane în ABA League. Anul acesta, BC Dubai a devenit a treia echipă din Asia, pe lângă Hapoel IBI Tel-Aviv și Maccabi Rapyd Tel-Aviv, care participă în Euroligă, obținând licența până în sezonul 2029-2030.

Urmează KK Split

În etapa a IV-a, U BT Cluj va juca tot în deplasare, în 25 octombrie, cu KK Split.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Primele patru clasate în cele două grupe vor forma Top 8, cu punctele obţinute anterior şi cu meciuri în cruciș, pentru calificarea în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”.

Partizan Belgrad a obșinut cele mai multe trofee – 8.