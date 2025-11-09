Craiova lui Mirel Rădoi, în criză! Trebuie să acceptăm rezultatul

Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa UTA Arad, în etapa a 16-a a Superligii de fotbal.

Pentru olteni au marcat Romanchuk (36), iar pentru UTA Arad au înscris L. Mihai (24) şi Costache (80).

Craiova lui Mirel R ădoi , î n criz ă! „ Trebuie să acceptăm rezultatul ”

Craiova este acum pe locul 4, înainte de pauza destinată jocurilor echipei naționale. Universitatea a pierdut primul său meci acasă în acest campionat. Oltenii au o singură victorie în ultimele șapte etape, trei egaluri și trei eșecuri.

„O bucurie normală moderată. Am câștigat cu o echipă foarte bună, am muncit enorm, am gândit o strategie și băieții au aplicat-o. Știam că nu putem avea posesia, am acceptat asta…

Ne-am antrenat la faze fixe! Și cu noroc, pot spune că am câștigat azi. Am revenit la munca pe care o duceam, normal că mă mulțumesc cele trei puncte, e normal să fiu bucuros. A fost acel 3-3, dar azi am fost mai temperați. Poate am profitat că sunt și ei deconectați, poate, după victoria importantă din Europa League”, a declarat Adrian Mihalcea, la Digi Sport, după meci.

Trebuie să acceptăm rezultatul, sunt mulțumit de joc, de ocaziile create, dar din păcate nu avem ce să facem, să blocăm ca echipa adversă să nu aibă niciun corner. În perioada următoare o să facem asta ca să începem să adunăm puncte Mirel Rădoi, antrenor U.Craiova

Cum au ar ătat cele două distribuții?

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj (Nsimba – 69) – Mora, D. Matei (B ăsceanu – 80), Băluţă, Cic âld ău, F. Ştefan (Bancu – 69) – Assad, Baiaram (Etim – 69). Antrenor: Mirel Rădoi

UTA Arad: Gorcea – M. Ţuţu, Pospelov, Poulolo, Padula – Hrezdac, L. Mihai – Costache, A. Roman (Ov.Popescu – 88), Tzioni (Alomerovic – 88)- Abdallah (Coman – 81). Antrenor: Adrian Mihalcea

