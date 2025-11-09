Prima pagină » Sport » U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul”

U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul"

09 nov. 2025, 20:49, Sport
U. Craiova - UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul”

Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa UTA Arad, în etapa a 16-a a Superligii de fotbal.

Pentru olteni au marcat Romanchuk (36), iar pentru UTA Arad au înscris L. Mihai (24) şi Costache (80).

Craiova lui Mirel Rădoi, în criză! Trebuie să acceptăm rezultatul

Craiova este acum pe locul 4, înainte de pauza destinată jocurilor echipei naționale. Universitatea a pierdut primul său meci acasă în acest campionat. Oltenii au o singură victorie în ultimele șapte etape, trei egaluri și trei eșecuri.

„O bucurie normală moderată. Am câștigat cu o echipă foarte bună, am muncit enorm, am gândit o strategie și băieții au aplicat-o. Știam că nu putem avea posesia, am acceptat asta…

Ne-am antrenat la faze fixe! Și cu noroc, pot spune că am câștigat azi. Am revenit la munca pe care o duceam, normal că mă mulțumesc cele trei puncte, e normal să fiu bucuros. A fost acel 3-3, dar azi am fost mai temperați. Poate am profitat că sunt și ei deconectați, poate, după victoria importantă din Europa League”, a declarat Adrian Mihalcea, la Digi Sport, după meci.

Trebuie să acceptăm rezultatul, sunt mulțumit de joc, de ocaziile create, dar din păcate nu avem ce să facem, să blocăm ca echipa adversă să nu aibă niciun corner. În perioada următoare o să facem asta ca să începem să adunăm puncte

Mirel Rădoi, antrenor U.Craiova

Dezvăluiri din interiorul clubului Universitatea Craiova

Cum au arătat cele două distribuții?

  • Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj (Nsimba – 69) – Mora, D. Matei (Băsceanu – 80), Băluţă, Cicâldău, F. Ştefan (Bancu – 69) – Assad, Baiaram (Etim – 69). Antrenor: Mirel Rădoi
  • UTA Arad: Gorcea – M. Ţuţu, Pospelov, Poulolo, Padula – Hrezdac, L. Mihai – Costache, A. Roman (Ov.Popescu – 88), Tzioni (Alomerovic – 88)- Abdallah (Coman – 81). Antrenor: Adrian Mihalcea

Andrei Nicolescu, DEZVĂLUIRI despre președintele de la Csikszereda. „Fudulia e mare acolo”

