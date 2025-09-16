Un atlet suedez a stabilit RECORDUL mondial la săritura cu prăjina

Suedezul Armand Duplantis și-a îmbunătățit recordul mondial și a împins limitele săriturii cu prăjina, după ce a trecut de 6,30 m la a treia încercare.

Prin această performanță sportivul în vârstă de 25 și-a asigurat titlul la Mondialele de atletism de la Tokyo. Totodată, și-a îmbunătățit pentru a 14-a oară recordul mondial, pe care îl deține de când l-a detronat pe francezul Renaud Lavillenie, cu o săritură de 6,17 m în 2020, relatează Sky Sports.

Într-un scenariu similar cu cel de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, unde a depășit 6,25 m la ultima sa încercare, Duplantis a reușit tot din a treia să atingă 6,30 m. Extaziat, a sărit în brațele medaliatului cu argint, grecul Emmanouil Karalis (6,00 m), și ale australianului Kurtis Marschall (5,95 m).

Încoronat campion olimpic pentru prima dată în cariera sa pe același stadion, gol din cauza pandemiei, în 2021 Duplantis susținea că visează să doboare recordul mondial la Tokyo.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Fosta gimnastă Larisa Iordache are o nouă preocupare despre care vorbește cu mare drag: statul cu copilul

David Popovici a împlinit 21 de ani. Mesajul Cameliei Potec pentru URIAȘUL campion din înotul mondial