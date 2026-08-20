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Un pakistanez a fost bătut cu pumnii și picioarele de cinci suporteri ai echipei Rapid București. Agresorii au fost reținuți

Ruxandra Radulescu
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Poliția Română a efectuat mai multe percheziții la locuințele unor fani ai echipei Rapid, după ce ar fi fost implicați într-un conflict spontan cu un cetățean pakistanez, chiar înaintea derby-ului cu Dinamo, pierdut 0-1. Incidentul a avut loc la data de 2 august 2026, în jurul orei 20:35.

Pe 2 august, înaintea meciului dintre Rapid și Dinamo, un bărbat de 40 de ani, cetățean pakistanez, se afla împreună cu prietena lui pe aleea dintre Sala Polivalentă Rapid și stadionul Giulești. În acel moment, prin zonă treceau și suporterii din Peluza Nord Rapid.

Femeia a început să filmeze trecerea galeriei, fapt care i-a deranjat pe mai mulți membri ai acesteia, care i-au cerut să oprească filmarea. Aceasta s-a conformat, însă prietenul ei a intervenit și le-ar fi reproșat că nu este normal să îi spună să nu filmeze, întrebându-i de ce nu are voie să filmeze, moment în care situația a degenerat.

„Astăzi, 20 august 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Buzău, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări față de cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe”, a anunțat Poliția Capitalei.

Cei cinci suporteri ai Rapidului s-au năpustit asupra pakistanezului cu pumnii și picioarele

În urma verificărilor a reieșit faptul că, cei cinci suporteri din galeria echipei de fotbal Rapid București, ar fi fost implicați într-un conflict spontan cu un bărbat, cetățean pakistanez, în vârstă de 40 de ani.

Pakistanezul ar fi fost lovit cu pumnii și picioarele, până când acesta a căzut la pământ. Agresiunea a fost oprită de jandarmii aflați în zonă, care au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice.

În urma activităților desfășurate de polițiști, cei cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani, au fost identificați și sunt bănuiți de participarea la comiterea faptelor cercetate.

Poliția a descins la casele agresorilor din Peluza Nord Rapid. Al cincilea inculpat e de negăsit

„Astfel, în cursul zilei de astăzi, au fost puse în executare cele patru mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora patru dintre bărbații bănuiți au fost depistați și conduși la audieri. Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați în fața magistraților cu propuneri legale.

Față de cel de-al cincilea bărbat, bănuit de comiterea faptelor, polițiștii desfășoară activități specifice în vederea depistării acestuia. Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul D.G.P.M.B. și al efectivelor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe”, a transmis Poliția Capitalei.

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