Universitatea Craiova – FC Noah. Mirel Rădoi a vorbit despre contrele cu Mircea Lucescu

Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova – FC Noah, în Conference League. Mirel Rădoi a vorbit despre contrele cu Mircea Lucescu

23 oct. 2025, 08:07, Sport
Mirel Rădoi a declarat că echipa sa vrea prima victorie în Conference League. Universitatea Craiova – FC Noah se dispută joi, de la ora 22:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a doua a competiției.

Meciul e în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. E prima partidă a oltenilor pe teren propriu în grupa din Conference League.

În prima etapă, oltenii au pierdut cu Rakow, 0-2, și FC Noah a câștigat cu Rijeka, 1-0.

„Nu va fi un meci ușor nici pentru noi, nici pentru Noah. Căutăm să obținem primele puncte în această fază a competiției. Sper ca mâine seară să obținem măcar un punct, dar jocul nostru să fie unul consistent. Dar chiar dacă ar fi primul punct al nostru din faza grupei principale nu înseamnă că noi ne vom mulțumi cu un rezultat de egalitate. Nu avem cum, mai ales în fața propriilor suporteri. Vă asigur că mâine nu ne vom gândi la un rezultat de egalitate.

Va fi o partidă interesantă, pentru că vor fi față în față două echipe care încearcă să își domine adversarul, și prin așezarea în teren, dar și prin dinamică. Suntem două echipe preocupate să atace, să marcheze și nu neapărat să apere scorul inițial, cel de 0-0. FC Noah e o echipă agresivă, o echipă foarte bună, total diferită de fosta adversară, Rakow. Universitatea pare favorită pentru că jucăm acasă. Dar când o echipă care își permite să îți ia jucătorul (n.r. – japonezul Takuto Oshima) și să îi dea un salariu dublu față de ce avea la Craiova, cumva se egalizează balanța valorii. La nivelul infrastructurii, la nivel de buget, nu ne putem compara deocamdată cu Noah. Sper să ne putem compara mâine prin rezultatul final”, a spus Mirel Rădoi.

„Nu îmi e teamă de nimic, sper ca jucătorii mei să se bucure de aceste meciuri internaționale. Nu sunt așa de ușor de comparat partidele lor din campionatul intern, cu cele de la nivel internațional. Au problemele lor, dar Noah e o echipă foarte interesantă. Din punctul meu de vedere ar fi meritat să joace în Europa League.

Nu cred că jucătorii sunt pregătiți în totalitate din punct de vedere al presiunii. Și dacă ar spune-o ei, nu ar putea să fie în totalitate adevărat, pentru că joci primul meci internațional într-o grupă în fața propriilor suporteri. Și emoții sunt și nu le putem nega. Sper ca emoțiile pozitive să îi motiveze. Pentru că acasă ei se simt clar mai confortabil. Așa că emoții vor fi, presiune va fi, sper ca ei să fie abili și să atragă aceste lucruri ca și motivație”, a mai declarat antrenorul echipei oltene.

Mirel Rădoi a completat, întrebat dacă Mircea Lucescu l-a sunat să-i ureze baftă în acest meci, după contrele dure pe care le-a avut cu selecționerul: „Până acum, nu. Dar și dacă nu mă sună știu că este alături de echipele românești. Pentru că vrând-nevrând ar avea un avantaj vizavi de jucătorii care joacă astfel de meciuri. Pentru că ei ajung la un nivel și un ritm pe care și dânsul îl are la echipa națională”.

Mediafax
