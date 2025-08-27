Prima pagină » Sport » UTA, calificată în grupele Cupei României. A învins Steaua în Ghencea și Daniel Oprița a reacționat. „Aș fi făcut contestație”

27 aug. 2025, 08:56, Sport
UTA este prima echipă calificată în grupele Cupei României, după ce a învins Steaua, 2-0, în Ghencea, în play-off-ul competiției. Echipa din Arad a câștigat prin golurile lui Alin Roman (77) și Hakim Abdallah (83).

A existat o controversă privind modul în care federalul Gabriel Bodescu a efectuat tragerea la sorți și Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a vorbit și despre acest subiect.

Miercuri și joi vor avea loc celelalte meciuri din play-off. Sunt calificate direct în faza grupelor primele opt clasate în sezonul trecut al Superligii: FCSB, CFR Cluj, echipa care deține trofeul), Universitatea Craiova, U Cluj, Rapid, Dinamo, FC Hermannstadt și Oțelul Galați.

Meciurile din grupe vor avea la pe 29 octombrie, 3 decembrie și 17 decembrie, sferturile sunt programate pe 4 martie 2026, semifinalele pe 22 aprilie 2026, iar finala pe 13 mai 2026.

„Așa am pregătit meciul, să închidem spațiile. Știam că sunt o echipă de calitate și că, dacă le lăsam spații, puteam să suferim. Numai așa puteam lua gol. Le-am spus jucătorilor să nu-l lase să șuteze, dar nu a ieșit nimeni la blocaj. Situațiile mai clare și ocaziile mai bune noi le-am avut, însă băieții parcă s-au speriat de ele. Trebuie să aibă mai multă răbdare și concentrare. Până la gol, am făcut o repriză bună.

Mă gândeam deja ce o să facem dacă intrăm în prelungiri, pentru că avem jucători obosiți și accidentați. Îi felicit pe băieți, am făcut un joc bun, iar fundașii centrali și-au făcut bine treaba. Ați văzut și ce schimbări au făcut ei. Sunt frustrat și supărat, pentru că era un obiectiv pentru noi.

Dacă prindeam și noi un adversar mai la îndemână… N-am avut nicio șansă la tragerea la sorți, am picat direct cu cea mai în formă echipă dintre cele opt. Dacă nu se învârteau bilele așa, poate aveam și noi o șansă mai mare. Normal că aș fi făcut contestație, dar nu s-a sesizat nimeni de la noi.

Trebuie să luptăm pe toate fronturile, dar nu e ușor. Sunt dezamăgit și supărat, pentru că am pierdut o șansă importantă. Anul acesta chiar speram să ajungem în grupele Cupei României și să mergem mai departe. Din păcate, pierdem încă o dată această oportunitate. Am încercat să menajez ce se putea, dar situația nu ne-a avantajat. Linia de fund este schimbată, sunt și jucători noi, am schimbat și sistemul. Nu-mi mai permit să joc cu trei fundași, a trebuit să improvizez. Nu vreau să mă plâng, dar îmi pare rău că rămânem doar cu campionatul”, a declarat Daniel Oprița, la Prima Sport.

