Play-off-ul CUPEI ROMÂNIEI a fost decis! Cu cine se duelează Petrolul, Poli Timișoara și FC Argeș

19 aug. 2025, 12:36, Actualitate
Sediul FRF a găzduit marți, 19 august, tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României. S-au calificat în această fază a competiției cele 21 de câștigătoare ale duelurilor din turul 3, trei echipe din Liga 2 care nu au intrat în competiție în fazele anterioare (Poli Iași, Sepsi și Steaua București) și opt formații din Liga 1 (Petrolul, UTA Arad, Farul, FC Botoșani, FC Argeș, Csikszereda, Metaloglobus și Unirea Slobozia).

Iată care sunt duelurile programate în play-off-ul Cupei României, ediția 2025-2026, conform tragerii la sorți:

  • Corvinul Hunedoara – Farul Constanța
  • FC Voluntari – AFK Csikszereda
  • Poli Iași – Petrolul Ploiești
  • Steaua București – UTA Arad
  • Unirea Alba Iulia – FC Botoșani
  • Câmpulung Muscel – Metaloglobus București
  • Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia
  • Agricola Borcea – FC Argeș
  • CSO Băicoi – Gloria Bistrița
  • Sporting Liești – CS Afumați
  • Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
  • Ceahlăul Piatra Neamț – Metalul Buzău
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
  • Poli Timișoara – CS Dinamo București
  • Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Partidele din faza play-off-ul vor avea loc într-o singură manșă, miercuri, 27 august, de la ora 17:30. Doar meciurile transmise la televizor vor avea program diferite, în funcție de opțiunile posturilor tv, a anunțat FRF.

