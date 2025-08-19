Play-off-ul CUPEI ROMÂNIEI a fost decis! Cu cine se duelează Petrolul, Poli Timișoara și FC Argeș

Sediul FRF a găzduit marți, 19 august, tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României. S-au calificat în această fază a competiției cele 21 de câștigătoare ale duelurilor din turul 3, trei echipe din Liga 2 care nu au intrat în competiție în fazele anterioare (Poli Iași, Sepsi și Steaua București) și opt formații din Liga 1 (Petrolul, UTA Arad, Farul, FC Botoșani, FC Argeș, Csikszereda, Metaloglobus și Unirea Slobozia).

Iată care sunt duelurile programate în play-off-ul Cupei României, ediția 2025-2026, conform tragerii la sorți:

Corvinul Hunedoara – Farul Constanța

FC Voluntari – AFK Csikszereda

Poli Iași – Petrolul Ploiești

Steaua București – UTA Arad

Unirea Alba Iulia – FC Botoșani

Câmpulung Muscel – Metaloglobus București

Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – FC Argeș

CSO Băicoi – Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Ceahlăul Piatra Neamț – Metalul Buzău

CSC Dumbrăvița – FC Bihor

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Poli Timișoara – CS Dinamo București

Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Partidele din faza play-off-ul vor avea loc într-o singură manșă, miercuri, 27 august, de la ora 17:30. Doar meciurile transmise la televizor vor avea program diferite, în funcție de opțiunile posturilor tv, a anunțat FRF.

