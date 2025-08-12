Acționarul de la Rapid Victor Angelescu a spus la finalul Adunării Generale a LPF că modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice de către Comitetul de urgență al FRF, la cererea LPF, a dat impresia că doar FCSB e ajutată.

După contrele dintre FCSB și celelalte cluburi, după „cazul Edjouma”, se discuta despre demisia lui Gino Iorgulescu, președintele LPF.

Victor Angelescu a atacat FCSB, după Adunarea Generală a LPF: „Un singur club este ajutat”

Dan Șucu, acționarul de la Rapid, i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu.

„Normal că s-a discutat și de scandalurile din ultimele zile. Ne-am susținut și acum părerea. Problema nu a fost modificarea regulii, ci modul cum s-a facut. Cred că s-a gestionat foarte prost. Un singur club este ajutat și altele nu. Nu e normal, sper să nu se mai facă așa și pe viitor.

Ce am vorbit rămâne înăuntru. Eu cred ca se vor schimba lucrurile. Nu a fost problema că s-a dorit să se îndrepte această eroare. Pe viitor nu cred că se vor mai face asemenea probleme. Am avut niște discuții, sperăm să fie mai bine pe viitor. Cum a fost creat acest lucru, nu a fost ok. Când au avut alte echipe, nu s-a intervenit. Repet, este o regulă bună. (n.r. S-a cerut demisia?) Nu, nu, nu, am vorbit foarte calm. A fost o discuție generală”, a spus Victor Angelescu.

„Nu o favorizează pe FCSB, ne favorizează pe toți! Era ceva normal, e o normalitate, doar în România nu era chestia asta, să ai jucători și să nu-i poți înscrie, dacă se accidentează să-i schimbi între ei. (n.r. – Au fost cluburi scandalizate de această decizie. Rapid și Universitatea Craiova, de exemplu…) Două din 16. (n.r. -Ați vota pentru schimbarea președintelui LPF?) Pentru ce? Pentru chestia asta, nu, nu avem de ce să-l demitem. Era o greșeală, părerea mea, de la bun început (n.r. – regula)”, a spus Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, la Pro TV.