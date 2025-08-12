Prima pagină » Sport » Victor Angelescu a atacat FCSB, după Adunarea Generală a LPF: „Un singur club este ajutat”

Victor Angelescu a atacat FCSB, după Adunarea Generală a LPF: „Un singur club este ajutat”

12 aug. 2025, 16:09, Sport
Victor Angelescu a atacat FCSB, după Adunarea Generală a LPF: „Un singur club este ajutat”

Acționarul de la Rapid Victor Angelescu a spus la finalul Adunării Generale a LPF că modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice de către Comitetul de urgență al FRF, la cererea LPF, a dat impresia că doar FCSB e ajutată.

După contrele dintre FCSB și celelalte cluburi, după „cazul Edjouma”, se discuta despre demisia lui Gino Iorgulescu, președintele LPF.

Victor Angelescu a atacat FCSB, după Adunarea Generală a LPF: „Un singur club este ajutat”

Dan Șucu, acționarul de la Rapid, i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu.

„Normal că s-a discutat și de scandalurile din ultimele zile. Ne-am susținut și acum părerea. Problema nu a fost modificarea regulii, ci modul cum s-a facut. Cred că s-a gestionat foarte prost. Un singur club este ajutat și altele nu. Nu e normal, sper să nu se mai facă așa și pe viitor.

Ce am vorbit rămâne înăuntru. Eu cred ca se vor schimba lucrurile. Nu a fost problema că s-a dorit să se îndrepte această eroare. Pe viitor nu cred că se vor mai face asemenea probleme. Am avut niște discuții, sperăm să fie mai bine pe viitor. Cum a fost creat acest lucru, nu a fost ok. Când au avut alte echipe, nu s-a intervenit. Repet, este o regulă bună. (n.r. S-a cerut demisia?) Nu, nu, nu, am vorbit foarte calm. A fost o discuție generală”, a spus Victor Angelescu.

„Nu o favorizează pe FCSB, ne favorizează pe toți! Era ceva normal, e o normalitate, doar în România nu era chestia asta, să ai jucători și să nu-i poți înscrie, dacă se accidentează să-i schimbi între ei. (n.r. – Au fost cluburi scandalizate de această decizie. Rapid și Universitatea Craiova, de exemplu…) Două din 16. (n.r. -Ați vota pentru schimbarea președintelui LPF?) Pentru ce? Pentru chestia asta, nu, nu avem de ce să-l demitem. Era o greșeală, părerea mea, de la bun început (n.r. – regula)”, a spus Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, la Pro TV.

Mediafax
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
Haos în viața amoroasă a Simonei Halep. A apărut un milionar căsătorit în peisaj
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Păunii pot emite lasere din penele cozii, au descoperit oamenii de știință
BREAKING NEWS Grupul G4Media.ro este achiziționat de Titluri Quality: se formează cel mai mare conglomerat de presă digitală din România
16:10
Grupul G4Media.ro este achiziționat de Titluri Quality: se formează cel mai mare conglomerat de presă digitală din România
POLITICĂ Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”
16:09
Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin
15:57
Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin
ACTUALITATE Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!”
15:48
Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!”
JUSTIȚIE Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță
15:45
Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță
SĂNĂTATE Legătura neștiută dintre SOMN și osteoartrită. Studiul care dă peste cap toate cercetările în domeniu
15:45
Legătura neștiută dintre SOMN și osteoartrită. Studiul care dă peste cap toate cercetările în domeniu