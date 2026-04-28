Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce Gigi Becali l-a umilit, arătându-i ușa de la FCSB. Ciprian Tătărușanu i-a fost alături

Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce Gigi Becali l-a umilit / Sursa FOTO: prosport.ro

Din punct de vedere profesional, Vlad Chiricheș nu trece printr-o perioadă excelentă, remarcă PROSPORT. După ce s-a accidentat în play-out, Gigi Becali i-a arătat ușa și l-a gonit de la FCSB, umilindu-l public printr-o serie de noi declarații făcute.

Fostul căpitan al „roș-albaștrilor” a aflat de la televizor că nu va mai juca deloc pentru FCSB.

Unde au „evadat” Chiricheș și Tătărușanu

Pus pe liber de Becali, Vlad Chiricheș demonstrează că atacurile îndreptate împotriva sa nu-l afectează prea tare. El a găsit putere să se orienteze mai mult spre viața de familie, după cum remarcă și ProSport.

Ca să mai uite de ultimele evenimente, fostul internațional și-a luat soția și, alături de familia lui Ciprian Tătărușanu, au ieșit într-un parc. Vremea excelentă din București i-a scos din case pe mulți locuitori, care s-au bucurat de razele Soarelui plimbându-se pe aleile înverzite din Herăstrău, Cișmigiu sau Grădina Botanică.

Înghețata a fost la mare căutare pentru copiii celor doi sportivi. În parc, Tătărușanu a atras privirile tuturor celor din jur cu stilul său elegant: costum maro și ochelarii de soare la ochi. Și fiul său a purtat haine de aceeași culoare cu ale fostului portar de la AC Milan. În schimb, Chiricheș a fost îmbrăcat ceva mai lejer, cu pantaloni negri, tricou de aceași culoare și o cămășuță maro în carouri. Se pare că maro este culoarea anului printre fotbaliști.

Ca un adevărat căpitan, Vlad Chiricheș a avut responsabilitatea să care sacoșe în care cei doi copii aveau diverse lucruri.

Și-a luat rămas bun de la colegi

Accidentat în partida cu Farul, Vlad Chiricheș a aflat de la televizor că nu mai are ce căuta la FCSB. Contractul îi expiră în vară, iar Gigi Becali a transmis că nici nu dorește să mai audă de el. Bucuros că nu mai trebuie să-i plătească salariu, Becali l-a umilit pe fostul jucător într-o serie de intervenții tv.

Totul, deși fotbalistul mai are angajament pentru încă o lună cu FCSB.

Însă, ținând cont că accidentarea îl va ține departe de antrenamente, Mihai Stoica a discutat cu Vlad Chiricheș și i-a transmis că nu mai are rost să vină la baza din Berceni. De altfel, jucătorul și-a luat, deja, rămas bun de la colegii de vestiar și le-a urat succes.

Vlad Chiricheș are 4 titluri de campion cu FCSB: 2013, 2014, 2024 și 2025.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali, derapaj halucinant după Farul – FCSB 2-3: „M-a scăpat Dumnezeu de el”

I-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost atacat oribil: „Nu există recunoştinţă. E clar că nu mai e nimic de schimbat”

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci, întâlnită întâmplător pe stradă. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”
09:44
Femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci, întâlnită întâmplător pe stradă. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”
EDUCAȚIE Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică
09:41
Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică
OPINIE CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”
09:28
CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”
ECONOMIE Motorina a sărit de pragul de 9,3 lei / litru. Marile lanțuri de benzinării au înregistrat noi scumpiri
09:05
Motorina a sărit de pragul de 9,3 lei / litru. Marile lanțuri de benzinării au înregistrat noi scumpiri
INCIDENT Dâmbovița: Percheziții la suspecți de proxenetism, șantaj și cămătărie. Mascații descind în mai multe localități
08:55
Dâmbovița: Percheziții la suspecți de proxenetism, șantaj și cămătărie. Mascații descind în mai multe localități
AUTO Reacția presei din Ungaria după ce vânzările Dacia s-au prăbușit în România: „Ce se întâmplă în țara vecină e teribil”
08:49
Reacția presei din Ungaria după ce vânzările Dacia s-au prăbușit în România: „Ce se întâmplă în țara vecină e teribil”
Mediafax
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua și cum vor oscila temperaturile
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea mai neagră perioadă a mea”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Fizicienii au simulat un proces cuantic care ar putea distruge Universul

