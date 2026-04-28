Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce Gigi Becali l-a umilit, arătându-i ușa de la FCSB. Ciprian Tătărușanu i-a fost alături

Din punct de vedere profesional, Vlad Chiricheș nu trece printr-o perioadă excelentă, remarcă PROSPORT. După ce s-a accidentat în play-out, Gigi Becali i-a arătat ușa și l-a gonit de la FCSB, umilindu-l public printr-o serie de noi declarații făcute.

Fostul căpitan al „roș-albaștrilor” a aflat de la televizor că nu va mai juca deloc pentru FCSB.

Unde au „evadat” Chiricheș și Tătărușanu

Pus pe liber de Becali, Vlad Chiricheș demonstrează că atacurile îndreptate împotriva sa nu-l afectează prea tare. El a găsit putere să se orienteze mai mult spre viața de familie, după cum remarcă și ProSport.

Ca să mai uite de ultimele evenimente, fostul internațional și-a luat soția și, alături de familia lui Ciprian Tătărușanu, au ieșit într-un parc. Vremea excelentă din București i-a scos din case pe mulți locuitori, care s-au bucurat de razele Soarelui plimbându-se pe aleile înverzite din Herăstrău, Cișmigiu sau Grădina Botanică.

Înghețata a fost la mare căutare pentru copiii celor doi sportivi. În parc, Tătărușanu a atras privirile tuturor celor din jur cu stilul său elegant: costum maro și ochelarii de soare la ochi. Și fiul său a purtat haine de aceeași culoare cu ale fostului portar de la AC Milan. În schimb, Chiricheș a fost îmbrăcat ceva mai lejer, cu pantaloni negri, tricou de aceași culoare și o cămășuță maro în carouri. Se pare că maro este culoarea anului printre fotbaliști.

Ca un adevărat căpitan, Vlad Chiricheș a avut responsabilitatea să care sacoșe în care cei doi copii aveau diverse lucruri.

Și-a luat rămas bun de la colegi

Accidentat în partida cu Farul, Vlad Chiricheș a aflat de la televizor că nu mai are ce căuta la FCSB. Contractul îi expiră în vară, iar Gigi Becali a transmis că nici nu dorește să mai audă de el. Bucuros că nu mai trebuie să-i plătească salariu, Becali l-a umilit pe fostul jucător într-o serie de intervenții tv.

Totul, deși fotbalistul mai are angajament pentru încă o lună cu FCSB.

Însă, ținând cont că accidentarea îl va ține departe de antrenamente, Mihai Stoica a discutat cu Vlad Chiricheș și i-a transmis că nu mai are rost să vină la baza din Berceni. De altfel, jucătorul și-a luat, deja, rămas bun de la colegii de vestiar și le-a urat succes.

Vlad Chiricheș are 4 titluri de campion cu FCSB: 2013, 2014, 2024 și 2025.

Gigi Becali, derapaj halucinant după Farul – FCSB 2-3: „M-a scăpat Dumnezeu de el”

I-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost atacat oribil: „Nu există recunoştinţă. E clar că nu mai e nimic de schimbat”