Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce Gigi Becali l-a umilit, arătându-i ușa de la FCSB. Ciprian Tătărușanu i-a fost alături

Din punct de vedere profesional, Vlad Chiricheș nu trece printr-o perioadă excelentă, remarcă PROSPORT. După ce s-a accidentat în play-out, Gigi Becali i-a arătat ușa și l-a gonit de la FCSB, umilindu-l public printr-o serie de noi declarații făcute.
Fostul căpitan al „roș-albaștrilor” a aflat de la televizor că nu va mai juca deloc pentru FCSB.
Pus pe liber de Becali, Vlad Chiricheș demonstrează că atacurile îndreptate împotriva sa nu-l afectează prea tare. El a găsit putere să se orienteze mai mult spre viața de familie, după cum remarcă și ProSport.
Ca să mai uite de ultimele evenimente, fostul internațional și-a luat soția și, alături de familia lui Ciprian Tătărușanu, au ieșit într-un parc. Vremea excelentă din București i-a scos din case pe mulți locuitori, care s-au bucurat de razele Soarelui plimbându-se pe aleile înverzite din Herăstrău, Cișmigiu sau Grădina Botanică.
Înghețata a fost la mare căutare pentru copiii celor doi sportivi. În parc, Tătărușanu a atras privirile tuturor celor din jur cu stilul său elegant: costum maro și ochelarii de soare la ochi. Și fiul său a purtat haine de aceeași culoare cu ale fostului portar de la AC Milan. În schimb, Chiricheș a fost îmbrăcat ceva mai lejer, cu pantaloni negri, tricou de aceași culoare și o cămășuță maro în carouri. Se pare că maro este culoarea anului printre fotbaliști.
Ca un adevărat căpitan, Vlad Chiricheș a avut responsabilitatea să care sacoșe în care cei doi copii aveau diverse lucruri.
Accidentat în partida cu Farul, Vlad Chiricheș a aflat de la televizor că nu mai are ce căuta la FCSB. Contractul îi expiră în vară, iar Gigi Becali a transmis că nici nu dorește să mai audă de el. Bucuros că nu mai trebuie să-i plătească salariu, Becali l-a umilit pe fostul jucător într-o serie de intervenții tv.
Totul, deși fotbalistul mai are angajament pentru încă o lună cu FCSB.
Însă, ținând cont că accidentarea îl va ține departe de antrenamente, Mihai Stoica a discutat cu Vlad Chiricheș și i-a transmis că nu mai are rost să vină la baza din Berceni. De altfel, jucătorul și-a luat, deja, rămas bun de la colegii de vestiar și le-a urat succes.
Vlad Chiricheș are 4 titluri de campion cu FCSB: 2013, 2014, 2024 și 2025.
Gigi Becali, derapaj halucinant după Farul – FCSB 2-3: „M-a scăpat Dumnezeu de el”
I-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost atacat oribil: „Nu există recunoştinţă. E clar că nu mai e nimic de schimbat”