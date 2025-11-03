Victor Angelescu, REPLICĂ pentru Mirel Rădoi. „N-ai cum să nu fii un pic frustrat”

Victor Angelescu, acționar al Rapidului, l-a contrazis pe Mirel Rădoi, care a anunțat că rezultatul nu e just, deși Craiova a egalat pe final.

Meciul din Bănie s-a încheiat cu scorul de 2-2, gazdele reușind să obțină un punct dintr-un penalty la ultima fază a partidei.

Rapid e pe primul loc în Superliga, iar Universitatea Craiova e pe locul trei.

Victor Angelescu, replică pentru Mirel Rădoi

Angelescu a vorbit despre derby și despre faptul că FCSB e aproape de calificarea în play-off, după un start dezastruos de sezon.

„Când iei gol la ultima fază e frustrant, n-are cum să fie altfel și să-ți pice bine. Per ansamblu, e un rezultat echitabil. Dacă am fi câștigat, l-am fi câștigat și cu noroc, dacă rămânea 2-1. Craiova a făcut o primă repriză foarte bună, mult mai bună decât a noastră, chiar dacă am mai avut o ocazie. E foarte greu să joci în Bănie, au intrat foarte bine, se câștigă greu aici. Rezultatul e echitabil, dar n-ai cum să nu fii un pic frustrat când iei gol la ultima fază. Ca joc, e un rezultat corect.

Aioani a făcut o primă repriză senzațională, a apărat foarte bine. Așa este, a ieșit, se întâmplă, așa cum ne-a și salvat de multe ori. Nu sunt supărat, se întâmplă. E un rezultat echitabil și trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că și Craiova a jucat bine, dar și noi puteam face mai multe. Am făcut o primă repriză proastă, dar în a doua am jucat foarte bine.

Am spus-o de la începutul sezonului: eu îmi doresc să ne batem la titlu și cred că putem să ne batem și să-l câștigăm. Acum, dacă terminăm pe locul 1 sau 2, e mai puțin important în momentul de față.

Contează că am făcut 32 de puncte în 15 meciuri, sunt foarte mulțumit de numărul de puncte. Dacă am avea 64 după 30 de etape, ar fi foarte bine. Avem o singură înfrângere, n-am cum să fiu nemulțumit. E frustrant, pentru că așteptai să câștigi meciul, să se termine, dar asta este. Suntem mulțumiți.

În prima repriză au avut ocazii mari și au fost mai buni. Îmi place să fiu corect. E părerea lui Rădoi, dar nu poți să spui că am avut noroc dacă au dat gol la ultima fază. Puteam să câștigăm, poate nu se mai întâmpla nimic. E părerea fiecăruia, e părerea lui Mirel, n-am de gând să intru într-o polemică. Cred că au avut o repriză în care puteau să înscrie mai mult. Ne-au dominat, în a doua am echilibrat, dar asta e părerea mea. Poate nu e așa, dar eu cred că e un rezultat corect”, a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.